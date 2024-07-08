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Hükümetten ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Açıklaması: “Çalışma Devam Ediyor, Karar Verilmedi”

Hükümetten ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Açıklaması: “Çalışma Devam Ediyor, Karar Verilmedi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 17:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. En düşük emekili maaşının değiştirilmesi konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Çelik “Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz” dedi. 

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli maaşında düzenleme için çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli maaşında düzenleme için çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. 

Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.”

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