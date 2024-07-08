Hükümetten ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Açıklaması: “Çalışma Devam Ediyor, Karar Verilmedi”
Hükümetten ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Açıklaması: “Çalışma Devam Ediyor, Karar Verilmedi”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. En düşük emekili maaşının değiştirilmesi konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Çelik “Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
En düşük emekli maaşında düzenleme için çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın