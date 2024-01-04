“HPV Aşısı Felç Ediyor” Diyen Canan Karatay Hakkında Suç Duyurusu
“HPV Aşısı Felç Ediyor” Diyen Canan Karatay Hakkında Suç Duyurusu
Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor” açıklaması sonrasında tüm eleştiri oklarını üzerine çeken Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Rahim ağzı kanseri Türkiye'de kadınlar arasında en fazla görülen kanser türlerinden biri.
Ancak rahim ağzı kanserini aşıyla önlemek mümkün. HPV aşısı, insan papilloma virüsü olarak bilinen HPV virüsüne karşı birincil derecede koruyuculuk sağlayan ve HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanseri ve genital siğilleri önlemeye yönelik uygulanan aşılardan biri.
Dönem dönem yaptığı farklı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez HPV aşısını hedef alarak "Bizim zamanımızda yoktu" dedi ve kesinlikle yapılmaması gerektiğini iddia etti.
Canan Karatay'ın tepki alan açıklamaları şöyle:
Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu açıklamaları uzmanlar ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Derneğin X hesabından yapılan paylaşımda "Her yıl ortalama 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.
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