Hollywood Filmlerinde Kötü Karakterlerin Hep "Rus" Olmasının Ardındaki Tarihi Neden
Hollywood Filmlerinde Kötü Karakterlerin Hep "Rus" Olmasının Ardındaki Tarihi Neden
Sinemada Rus düşmanı karakterler artık klişe hale gelse de “Rus kötü adam” imajı nasıl bu kadar derine yerleşti? Hollywood, Soğuk Savaş’ın etkisiyle yarattığı bu imajı günümüze kadar taşıdı ve yeni bir tür kötü karakter kültürü oluşturdu. Rocky IV’te Ivan Drago’dan, John Wick’teki Viggo Tarasov’a kadar pek çok Rus karakter sayabiliriz. Ama neden bu kötü adamlar özellikle Rus? İşin kökenine inmek lazım!
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Hollywood, izleyicilerin siyasi ve kültürel eğilimlerine hitap etmek konusunda ustadır ve Soğuk Savaş döneminde Amerika’nın en büyük rakibi olarak görülen Rusya, tam da bu yüzden pek çok filmde Amerika’ya karşı tehdit olarak gösterildi.
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Komünizm karşıtı propaganda, Rus karakterlerin sinemada ‘kötü adam’ rolü üstlenmesine zemin hazırladı ve ‘Rus düşmanı’ stereotipi doğdu.
1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesi bu klişeyi sona erdirmedi. Rusya’daki mafya yapılanmaları, oligarklar ve yozlaşmış figürler sinemada yeni bir “Rus kötü adam” profili yarattı.
Soğuk Savaş sonrası, bu karakterler suikastçılardan milyarder suç patronlarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı ve kültürel bellekte kalıcı bir yer edindi.
Bazı yapımlar, klişeden uzaklaşarak daha derinlikli Rus karakterlere yer verse de Hollywood hala seyircinin kolayca “kötü” olarak kabul edebileceği karakterlere ihtiyaç duyuyor.
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Örneğin, Marvel evreninde Natasha Romanoff gibi bazı karakterler daha olumlu yansıtılsa da onların bile hikayesi genellikle Amerika’nın koruyucu rolünü desteklemek için kullanılıyor.
Son yıllarda Rus karakterlerin yerine çevresel suçlara ve toplumsal adaletsizliklere odaklanan daha farklı kötüler görmeye başladık.
Ancak “Rus kötü adam” imajı, Hollywood’un kolay tüketilen ve risk taşımayan kötü karakter anlayışında hala güçlü bir yer tutuyor.
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