Hollywood Filmlerinde Kötü Karakterlerin Hep "Rus" Olmasının Ardındaki Tarihi Neden

Sinemada Rus düşmanı karakterler artık klişe hale gelse de “Rus kötü adam” imajı nasıl bu kadar derine yerleşti? Hollywood, Soğuk Savaş’ın etkisiyle yarattığı bu imajı günümüze kadar taşıdı ve yeni bir tür kötü karakter kültürü oluşturdu. Rocky IV’te Ivan Drago’dan, John Wick’teki Viggo Tarasov’a kadar pek çok Rus karakter sayabiliriz. Ama neden bu kötü adamlar özellikle Rus? İşin kökenine inmek lazım!

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