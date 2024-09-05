Hogwarts Legacy'nin Devam Oyununa Onay Çıktı: Warner Bros İddialı

Harry Potter serisindeki olayların çok öncesine gittiğimiz açık dünya oyun iyi eleştiriler toplarken geçtiğimiz yılın pek çok ağır topunu da satış rakamlarında geride bırakmayı başarmıştı. Herhangi bir DLC'si bulunmayan Hogwarts Legacy'nin devam oyunu için gözler de Warner Bros cephesine çevrilmişti.