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Hogwarts Legacy'nin Devam Oyununa Onay Çıktı: Warner Bros İddialı

Hogwarts Legacy'nin Devam Oyununa Onay Çıktı: Warner Bros İddialı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 15:25

Geçtiğimiz yıl çıkan ve oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hogwarts Legacy müthiş bir başarı yakalamıştı. Warner Bros Hogwarts Legacy için devam oyununa yeşil ışık yaktı.

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Bizleri Harry Potter dünyasının büyülü evrenine götüren Hogwarts Legacy çıktığı yılın en büyük hitlerinden biri olmayı başarmıştı.

Bizleri Harry Potter dünyasının büyülü evrenine götüren Hogwarts Legacy çıktığı yılın en büyük hitlerinden biri olmayı başarmıştı.

Harry Potter serisindeki olayların çok öncesine gittiğimiz açık dünya oyun iyi eleştiriler toplarken geçtiğimiz yılın pek çok ağır topunu da satış rakamlarında geride bırakmayı başarmıştı. Herhangi bir DLC'si bulunmayan Hogwarts Legacy'nin devam oyunu için gözler de Warner Bros cephesine çevrilmişti.

Hogwarts Legacy'nin devam oyununa onay çıktı.

Hogwarts Legacy'nin devam oyununa onay çıktı.

Variety'e konuşan Warner Bros. Discovery CFO'su Gunnar Wiedenfels Hogwarts Legacy'nin devam oyununu bekleyen oyuncuları hayli sevindirecek açıklamalarda bulundu. Şirketin önümüzdeki dönemde en büyük önceliklerinden birinin Hogwarts Legacy'nin devam oyunu olduğunu söyleyen Wiedenfels projenin detayları hakkında ise bilgi vermedi.

Peki Hogwarts Legacy'nin devam oyununu ne zaman göreceğiz?

Peki Hogwarts Legacy'nin devam oyununu ne zaman göreceğiz?

Hogwarts Legacy'nin henüz geçtiğimiz yıl oyuncularla buluştuğunu düşünürsek oyun hala hayli yeni. Bunun yanında oyun çıktığı her platformda hala başarılı satış rakamları da yakalıyor. Kısacası bir devam oyunu geleceğini bilsek de bunun yakın zamanda olmayacağını söyleyebiliriz.

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