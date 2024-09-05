Hogwarts Legacy'nin Devam Oyununa Onay Çıktı: Warner Bros İddialı
Hogwarts Legacy'nin Devam Oyununa Onay Çıktı: Warner Bros İddialı
Geçtiğimiz yıl çıkan ve oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hogwarts Legacy müthiş bir başarı yakalamıştı. Warner Bros Hogwarts Legacy için devam oyununa yeşil ışık yaktı.
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Bizleri Harry Potter dünyasının büyülü evrenine götüren Hogwarts Legacy çıktığı yılın en büyük hitlerinden biri olmayı başarmıştı.
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Hogwarts Legacy'nin devam oyununa onay çıktı.
Peki Hogwarts Legacy'nin devam oyununu ne zaman göreceğiz?
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