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Hırsızlar Bunu da Yaptı: İstanbul'da İETT Otobüsü Çalındı!

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Hırsızlar Bunu da Yaptı: İstanbul'da İETT Otobüsü Çalındı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
25.11.2024 - 10:12 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 10:20

İstanbul'da hırsızlar İETT otobüsü çaldı. Kağıthane'den çalınan otobüs, Tuzla'da parçalara ayrılırken bulundu. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda 2 tutuklama var. Tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılan İETT otobüsü ise parçaları ile birlikte sahibine iade edildi. 

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Sürücü N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadı ve durumu polise bildirdi.

Sürücü N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadı ve durumu polise bildirdi.

Otobüste takip sistemi vardı ve polis tarafından yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Otobüsün park halinde olduğu, çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yapıldı.

Otobüste takip sistemi vardı ve polis tarafından yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Otobüsün park halinde olduğu, çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yapıldı.

Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.

Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.

Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği belirlendi.

Otobüsün çalınma anları 👇🏻

Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılan İETT otobüsü ise sökülüp bulunan parçaları ile birlikte mağdur N.A.'ya teslim edildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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gnyy

Klasman yükseltmişler. Sırada ne var yolcu uçağımı

moonlight

iyi ki memleketimizde jet falan yapılmıyor .. yakalayamazlardı da :)))

Burak

Cezaların caydırıcılığı olmazsa..

Burak

Cezaların caydırıcılığı olmazsa..