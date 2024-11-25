Hırsızlar Bunu da Yaptı: İstanbul'da İETT Otobüsü Çalındı!
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Hırsızlar Bunu da Yaptı: İstanbul'da İETT Otobüsü Çalındı!
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Sürücü N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadı ve durumu polise bildirdi.
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Otobüste takip sistemi vardı ve polis tarafından yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Otobüsün park halinde olduğu, çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yapıldı.
Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.
Otobüsün çalınma anları 👇🏻
Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Klasman yükseltmişler. Sırada ne var yolcu uçağımı
iyi ki memleketimizde jet falan yapılmıyor .. yakalayamazlardı da :)))
Cezaların caydırıcılığı olmazsa..
Cezaların caydırıcılığı olmazsa..