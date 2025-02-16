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Hindistan Yine Şaşırtmıyor: Türk Bir Gezgin Hindistan'daki Umumi Tuvalet Kültürünü Paylaştı

Hindistan Yine Şaşırtmıyor: Türk Bir Gezgin Hindistan'daki Umumi Tuvalet Kültürünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 14:33

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Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç coğrafyalardan biri. Özellikle son zamanlarda, sosyal medya platformlarında, Hindistan'ın eşsiz ve çarpıcı görüntülerini görüyoruz. Özellikle sokak lezzetleri ve ilginç kültürleriyle Hindistan her yıl sayısız ziyaretçiyi ağırlıyor. Kimileri Hindistan'ı ziyaret etmeyi gereksiz bulurken kimileri ise bu benzersiz ülkeyi 'ölmeden önce görülmesi gereken' bir ülke olarak görüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DF5Rj1...
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Bir içerik üreticisi Hindistan'daki umumi tuvalet kültürünü paylaştı.

Bir içerik üreticisi Hindistan'daki umumi tuvalet kültürünü paylaştı.

Hindistan'ın ara sokaklarından birinde çekilen o görüntüler yine hijyen üzerine uzun uzun düşündürdü.

Hindistan'ın ara sokaklarından birinde çekilen o görüntüler yine hijyen üzerine uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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