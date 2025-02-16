Hindistan Yine Şaşırtmıyor: Türk Bir Gezgin Hindistan'daki Umumi Tuvalet Kültürünü Paylaştı

Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç coğrafyalardan biri. Özellikle son zamanlarda, sosyal medya platformlarında, Hindistan'ın eşsiz ve çarpıcı görüntülerini görüyoruz. Özellikle sokak lezzetleri ve ilginç kültürleriyle Hindistan her yıl sayısız ziyaretçiyi ağırlıyor. Kimileri Hindistan'ı ziyaret etmeyi gereksiz bulurken kimileri ise bu benzersiz ülkeyi 'ölmeden önce görülmesi gereken' bir ülke olarak görüyor.