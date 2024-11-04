Hilmi Şen Kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen Neden Hayatını Kaybetti?

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bugün silahlı bir saldırıya uğradı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine çok sayıda kişi Hilmi Şen hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir?