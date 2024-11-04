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Hilmi Şen Kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen Neden Hayatını Kaybetti?

Hilmi Şen Kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen Neden Hayatını Kaybetti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 12:50

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bugün silahlı bir saldırıya uğradı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine çok sayıda kişi Hilmi Şen hakkında araştırma yapmaya başladı. 

Peki, Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir?

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Hilmi Şen Kimdir?

Hilmi Şen Kimdir?

1974'te Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Balışeyh ilçesinde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen, 2001-2004 yılları arasında AKP kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği yapmıştı.

2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığına yükselen Hilmi Şen, 2005-2008 yılları arasında ise AKP Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerini üstlendi.

Hilmi Şen Neden Öldü?

Hilmi Şen Neden Öldü?

Bugün düzenlenen bir silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Hilmi Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Hilmi Şen'in yanı sıra 3 kişinin de yapılan silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Balışeyh Belediyesi Hangi Parti'nin Yönetiminde?

Balışeyh Belediyesi Hangi Parti'nin Yönetiminde?

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçtiğimiz temmuz ayında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürmeye başlamıştı.

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