Hiç Gelmeyen Misafirler İçin Her Gün Yatak Hazırlıyorlar
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Avustralya çöllerinin ortasındaki Forrest kasabasında yalnızca iki kişi yaşıyor. Kate ve Greg, neredeyse hiç kimse gelmemesine rağmen kasabadaki altı kulübeyi temizliyor, yatakları hazırlıyor ve acil iniş pistini her an bir uçak gelecekmiş gibi kullanılabilir durumda tutuyor.
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Forrest kasabasında yalnızca iki kişi ve bir köpek yaşıyor
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Kimse gelmese de kulübelerdeki yataklar hazır tutuluyor
The Big Wait yalnızlığı sakin ve mizahi bir dille anlatıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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