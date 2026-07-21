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Hiç Gelmeyen Misafirler İçin Her Gün Yatak Hazırlıyorlar

Hiç Gelmeyen Misafirler İçin Her Gün Yatak Hazırlıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 12:47
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Avustralya çöllerinin ortasındaki Forrest kasabasında yalnızca iki kişi yaşıyor. Kate ve Greg, neredeyse hiç kimse gelmemesine rağmen kasabadaki altı kulübeyi temizliyor, yatakları hazırlıyor ve acil iniş pistini her an bir uçak gelecekmiş gibi kullanılabilir durumda tutuyor.

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Forrest kasabasında yalnızca iki kişi ve bir köpek yaşıyor

Forrest kasabasında yalnızca iki kişi ve bir köpek yaşıyor

Avustralya’nın uçsuz bucaksız Nullarbor Ovası’nda bulunan Forrest, 1916 yılında kıtalararası demir yolu inşa edilirken kuruldu. Zamanla eski önemini kaybeden yerleşimde bugün bir sokak, bir kavşak, altı kulübe ve uçakların acil iniş yapabileceği küçük bir pist bulunuyor.

Kasabanın The Big Wait belgeselinin çekildiği dönemdeki tek sakinleri Kate, Greg ve köpekleri Holly’ydi. Çift, çevresinde kilometrelerce yerleşim bulunmayan Forrest’ın hem kasaba görevliliğini hem de havaalanı bakımını üstleniyordu.

Pist geçmişte kısa menzilli uçakların yakıt ikmali yapabilmesi için önemli bir durak olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise esas olarak acil durumlarda iniş yapması gereken uçaklar için hazır tutuluyor. Bu nedenle kasabada aylarca kimse görünmese bile tesislerin terk edilmesine izin verilmiyor.

Kimse gelmese de kulübelerdeki yataklar hazır tutuluyor

Kimse gelmese de kulübelerdeki yataklar hazır tutuluyor

Kate ve Greg’in günlük işleri arasında altı kulübenin çarşaflarını değiştirmek, havluları yıkayıp katlamak, mobilyaların tozunu almak ve odaları her an kullanılabilecek durumda tutmak bulunuyor. O gün hiç ziyaretçi gelmeyeceğini bilseler bile hazırlıklarını aksatmıyorlar.

Çift ayrıca çölün ortasındaki yeşil alanları biçiyor ve asfaltın arasından çıkan otların pisti çatlatmasını önlemek için düzenli bakım yapıyor. Boş uçak pistinde bisiklete binmek, hangarda oyun oynamak ve kasabanın işlerini birlikte tamamlamak da günlük hayatlarının bir parçasını oluşturuyor.

Hazırlanan yatakların ve temizlenen kulübelerin çoğu uzun süre boş kalıyor. Yine de acil iniş yapan bir uçaktaki yolcuların konaklaması gerekebileceği için Kate ve Greg, nadir ziyaretçinin ne zaman geleceğini bilmeden kasabayı hazır bekletiyor.

The Big Wait yalnızlığı sakin ve mizahi bir dille anlatıyor

The Big Wait yalnızlığı sakin ve mizahi bir dille anlatıyor

Yönetmen Yannick Jamey ile yapımcı Lucy Pijnenburg, Avustralya çöllerinde yolculuk yaparken Kate ve Greg’e rastladı. Çiftin sonsuz gibi görünen boşluğun ortasında sürdürdüğü düzenli yaşamdan etkilenen ekip, yaklaşık bir hafta içinde çekimlere başladı.

Kısa belgesel, Forrest’taki hayatı dramatik bir yalnızlık hikayesine dönüştürmek yerine sakin ve yer yer mizahi bir dille anlatıyor. Kate ve Greg’in boş kulübeleri temizlemesi, pistte bisiklete binmesi ve hiç gelmeyen ziyaretçileri beklemesi, tekrar eden ancak belirli bir amacı bulunan bir rutine dönüşüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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