Hiç Gelmeyen Misafirler İçin Her Gün Yatak Hazırlıyorlar

Kate ve Greg’in günlük işleri arasında altı kulübenin çarşaflarını değiştirmek, havluları yıkayıp katlamak, mobilyaların tozunu almak ve odaları her an kullanılabilecek durumda tutmak bulunuyor. O gün hiç ziyaretçi gelmeyeceğini bilseler bile hazırlıklarını aksatmıyorlar.

Çift ayrıca çölün ortasındaki yeşil alanları biçiyor ve asfaltın arasından çıkan otların pisti çatlatmasını önlemek için düzenli bakım yapıyor. Boş uçak pistinde bisiklete binmek, hangarda oyun oynamak ve kasabanın işlerini birlikte tamamlamak da günlük hayatlarının bir parçasını oluşturuyor.

Hazırlanan yatakların ve temizlenen kulübelerin çoğu uzun süre boş kalıyor. Yine de acil iniş yapan bir uçaktaki yolcuların konaklaması gerekebileceği için Kate ve Greg, nadir ziyaretçinin ne zaman geleceğini bilmeden kasabayı hazır bekletiyor.