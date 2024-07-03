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Heyecanla Bekleniyordu! Oğuzhan Uğur'un Yeni Formatı 'Saygı1'in Yayınlanma Tarihi Belli Oldu

Heyecanla Bekleniyordu! Oğuzhan Uğur'un Yeni Formatı 'Saygı1'in Yayınlanma Tarihi Belli Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 13:49

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Babala TV'nin sahibi  Oğuzhan Uğur, yepyeni bir formata imza attı. Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi oluşturacak 'Saygı1' formatının yayınlanma tarihini kendi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu!

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Birçok ünlü isimin yer aldığı Saygı1'in konseri geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Oğuzhan Uğur, yepyeni formatı olan Saygı1'in 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni YouTube kanalı BabaLayka’da yayınlanacağını duyurdu.

Birçok ünlü isimin yer aldığı Saygı1'in konseri geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Oğuzhan Uğur, yepyeni formatı olan Saygı1'in 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni YouTube kanalı BabaLayka’da yayınlanacağını duyurdu.

Format, rap müziğin efsane ismi Ceza ile başladı. Oğuzhan Uğur, X'ten yaptığı duyuruda duygusal bir yazıyla yeni YouTube kanalını ve taptaze serisini bizlerle paylaştı.

Format, rap müziğin efsane ismi Ceza ile başladı. Oğuzhan Uğur, X'ten yaptığı duyuruda duygusal bir yazıyla yeni YouTube kanalını ve taptaze serisini bizlerle paylaştı.

Oğuzhan Uğur: "Tekelleşmiş geleneksel, zengin ve şişman medyayı, parayla ya da çevreyle değil, özgür fikirlerle alt edebileceğimizi anlayalı tam 10 yıl olmuş. Hedefimize şanı şöhreti ya da parayı değil, hayallerimizi koyalı tam 10 yıl olmuş."

Oğuzhan Uğur: "Tekelleşmiş geleneksel, zengin ve şişman medyayı, parayla ya da çevreyle değil, özgür fikirlerle alt edebileceğimizi anlayalı tam 10 yıl olmuş. Hedefimize şanı şöhreti ya da parayı değil, hayallerimizi koyalı tam 10 yıl olmuş."

"Yıllardır yaptığım işleri takip edenler bilir, sizler için hep daha iyisini hedefledim. İşte SAYGI1 serisi budur. Birçok şeyin daha iyisi."

"Yıllardır yaptığım işleri takip edenler bilir, sizler için hep daha iyisini hedefledim. İşte SAYGI1 serisi budur. Birçok şeyin daha iyisi."

"Bu işe o kadar çok yapılamaz diyen oldu ki… Tam da bu yüzden tanıtımı ayrı bir gururla paylaşıyorum. O zaman başlasın seri! Hayallerimize hoş geldiniz."

"Bu işe o kadar çok yapılamaz diyen oldu ki… Tam da bu yüzden tanıtımı ayrı bir gururla paylaşıyorum. O zaman başlasın seri! Hayallerimize hoş geldiniz."
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Saygı1'in tanıtımını izlemek için 👇

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