Heyecanla Bekleniyordu! Oğuzhan Uğur'un Yeni Formatı 'Saygı1'in Yayınlanma Tarihi Belli Oldu

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yepyeni bir formata imza attı. Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi oluşturacak 'Saygı1' formatının yayınlanma tarihini kendi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok ünlü isimin yer aldığı Saygı1'in konseri geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Oğuzhan Uğur, yepyeni formatı olan Saygı1'in 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni YouTube kanalı BabaLayka’da yayınlanacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Format, rap müziğin efsane ismi Ceza ile başladı. Oğuzhan Uğur, X'ten yaptığı duyuruda duygusal bir yazıyla yeni YouTube kanalını ve taptaze serisini bizlerle paylaştı.
Oğuzhan Uğur: "Tekelleşmiş geleneksel, zengin ve şişman medyayı, parayla ya da çevreyle değil, özgür fikirlerle alt edebileceğimizi anlayalı tam 10 yıl olmuş. Hedefimize şanı şöhreti ya da parayı değil, hayallerimizi koyalı tam 10 yıl olmuş."
"Yıllardır yaptığım işleri takip edenler bilir, sizler için hep daha iyisini hedefledim. İşte SAYGI1 serisi budur. Birçok şeyin daha iyisi."
"Bu işe o kadar çok yapılamaz diyen oldu ki… Tam da bu yüzden tanıtımı ayrı bir gururla paylaşıyorum. O zaman başlasın seri! Hayallerimize hoş geldiniz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saygı1'in tanıtımını izlemek için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın