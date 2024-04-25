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Herkes Derin Bir "Oh" Çekecek! Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Müjdesi

Herkes Derin Bir "Oh" Çekecek! Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Müjdesi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:07

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'i oynatmayı planladığını söyledi.

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Transfer olduğu günden bu yana istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda Güler hakkında teknik direktör Ancelotti'den sürpriz bir açıklama geldi.

Transfer olduğu günden bu yana istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda Güler hakkında teknik direktör Ancelotti'den sürpriz bir açıklama geldi.

Yarın deplasmanda oynayacakları Real Sociedad maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Arda'nın aslında uzun zamandır hazır olduğunu ifade etti.

Yarın deplasmanda oynayacakları Real Sociedad maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Arda'nın aslında uzun zamandır hazır olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu hakkında "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu hakkında "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.

Bu sezon La Liga'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) Ancelotti'nin tercihleri arasına girmemişti.

Bu sezon La Liga'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) Ancelotti'nin tercihleri arasına girmemişti.

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