Her Gün Erken Kalkmaktan Kurtulabilir miyiz? Sosyal Medya Bunu Tartışıyor: Topluca Uyusak Gün 10'da Başlar mı?
Her Gün Erken Kalkmaktan Kurtulabilir miyiz? Sosyal Medya Bunu Tartışıyor: Topluca Uyusak Gün 10'da Başlar mı?
Sabah insanı mısınız, yoksa akşam insanı mı? Güne erkenden başlayanlar bir de güne başlamak için neredeyse akşam olmasını bekleyenler vardır. Peki kimsenin erken kalkmasına gerek olmayacak bir düzen kurmak mümkün mü? Sosyal medyada platformu X'te bir kullanıcı 'gelin bilik olalım' dedi. Herkesi 10'da uyanmaya davet eden kullanıcı kimileri tarafından eleştirilse de destekçisi çoktu. Siz de tarafınızı seçmeyi unutmayın!
İşte, detaylar...
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Pek çoğumuz anaokuluna başladığımız günden itibaren her gün "Ne olur 5 dakika daha..." deriz: Ta ki emekliliğe kadar!
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Yine de aramızda "Ben sabah insanıyım" diyenler de var tabii: "Alarmsız 6'da uyanırım" diyen bir arkadaşınız illaki vardır, değil mi?
Sosyal medya işte tam da bunu tartışıyor: "Kimse erken kalkmazsa kimsenin erken kalkmasına gerek kalmaz?"
Sabahın bereketini kaçırmaya razı mısınız? 👇
"Bereket nereden bilecek saati?" 👇
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"İlla biri çıkar diyorsunuz..." 👇
Biraz da gerçekler: Geç başlayan işin bir de çıkışı var! 👇
Aman çocuklar duymasın... 👇
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Biz uyuruz da patronlar? 👇
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"Güneş gidiyor Güneş... 👇
Peki, depresifliğin sebebi erken kalkmak olabilir mi? 👇
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"Birileri diğerlerine fazla para verir... her şey başa döner" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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