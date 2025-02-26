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Her Gün Erken Kalkmaktan Kurtulabilir miyiz? Sosyal Medya Bunu Tartışıyor: Topluca Uyusak Gün 10'da Başlar mı?

Her Gün Erken Kalkmaktan Kurtulabilir miyiz? Sosyal Medya Bunu Tartışıyor: Topluca Uyusak Gün 10'da Başlar mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 15:30

Sabah insanı mısınız, yoksa akşam insanı mı? Güne erkenden başlayanlar bir de güne başlamak için neredeyse akşam olmasını bekleyenler vardır. Peki kimsenin erken kalkmasına gerek olmayacak bir düzen kurmak mümkün mü? Sosyal medyada platformu X'te bir kullanıcı 'gelin bilik olalım' dedi. Herkesi 10'da uyanmaya davet eden kullanıcı kimileri tarafından eleştirilse de destekçisi çoktu. Siz de tarafınızı seçmeyi unutmayın! 

İşte, detaylar...

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Pek çoğumuz anaokuluna başladığımız günden itibaren her gün "Ne olur 5 dakika daha..." deriz: Ta ki emekliliğe kadar!

'5 dakika daha' diye diye anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ikinci öğretim değilseniz üniversite geçip gider... Tabii sonra bir de iş hayatı başlar ki bu süreç ancak emeklilikte son bulur. Hatta bu saatten sonra düzen değiştirmeyip erken uyanmaya devam edenler bile olur.

Yine de aramızda "Ben sabah insanıyım" diyenler de var tabii: "Alarmsız 6'da uyanırım" diyen bir arkadaşınız illaki vardır, değil mi?

Güne şöyle tatlı bir coşku ile uyanıp hayata hemen başlayan gündüz insanlarının enerjisine yetişmekse pek mümkün olmayabilir. Zira, onlar sporlarını yapıp kahvelerini çoktan içmişken siz anca gözlerinizi ovuşturup ayılmaya çalışıyor olabilirsiniz... 

Peki hepimiz 10.00'da kalksak ne olur?

Sosyal medya işte tam da bunu tartışıyor: "Kimse erken kalkmazsa kimsenin erken kalkmasına gerek kalmaz?"

Sosyal medya işte tam da bunu tartışıyor: "Kimse erken kalkmazsa kimsenin erken kalkmasına gerek kalmaz?"
twitter.com

'Herkes 10 gibi uyansın' diyen @eczhilaldogan sosyal medyada keyifli bir tartışmayı başlattı.

Sabahın bereketini kaçırmaya razı mısınız? 👇

Sabahın bereketini kaçırmaya razı mısınız? 👇
twitter.com

Hilal Hanım'ın sabahın bereketini yakalamak isteyenlere bir de sorusu vardı. 👇

"Bereket nereden bilecek saati?" 👇

"Bereket nereden bilecek saati?" 👇
twitter.com

Gelin şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yanıtlarına birlikte göz atalım!

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"İlla biri çıkar diyorsunuz..." 👇

"İlla biri çıkar diyorsunuz..." 👇
twitter.com

E tabii birileri erken kalkmayı isteyecektir...

Biraz da gerçekler: Geç başlayan işin bir de çıkışı var! 👇

Biraz da gerçekler: Geç başlayan işin bir de çıkışı var! 👇
twitter.com

Yine de uyku için işten geç çıkmaya değer diyenler olacaktır.

Aman çocuklar duymasın... 👇

Aman çocuklar duymasın... 👇
twitter.com

Siz de biliyorsunuz: Sağlık beklemez 👇

Siz de biliyorsunuz: Sağlık beklemez 👇
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Bu arada tüm sağlık çalışanlarına saygılarımızı da iletelim!

Biz uyuruz da patronlar? 👇

Biz uyuruz da patronlar? 👇
twitter.com
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"Güneş gidiyor Güneş... 👇

"Güneş gidiyor Güneş... 👇
twitter.com

Güneş'ten D vitamini aldığımızı da unutmayın.

Peki, depresifliğin sebebi erken kalkmak olabilir mi? 👇

Peki, depresifliğin sebebi erken kalkmak olabilir mi? 👇
twitter.com

Biz bunu nasıl düşünemedik? 👇

Biz bunu nasıl düşünemedik? 👇
twitter.com

Boş verin erken kalkmayı mesailer kısalıyor...

Bu da fena fikir değil gibi! 👇

Bu da fena fikir değil gibi! 👇
twitter.com

"Birileri diğerlerine fazla para verir... her şey başa döner" 👇

"Birileri diğerlerine fazla para verir... her şey başa döner" 👇
twitter.com

En azından birkaç gün uyuruz ama!

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Sahi, bebekleri buna nasıl ikna edeceğiz bu fikre? 👇

Sahi, bebekleri buna nasıl ikna edeceğiz bu fikre? 👇
twitter.com

Siz ne dersiniz, kimse erken kalkmasa kimsenin erken kalkmasına gerek kalmaz mı sahiden? Yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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