Her Gün Erken Kalkmaktan Kurtulabilir miyiz? Sosyal Medya Bunu Tartışıyor: Topluca Uyusak Gün 10'da Başlar mı?

Sabah insanı mısınız, yoksa akşam insanı mı? Güne erkenden başlayanlar bir de güne başlamak için neredeyse akşam olmasını bekleyenler vardır. Peki kimsenin erken kalkmasına gerek olmayacak bir düzen kurmak mümkün mü? Sosyal medyada platformu X'te bir kullanıcı 'gelin bilik olalım' dedi. Herkesi 10'da uyanmaya davet eden kullanıcı kimileri tarafından eleştirilse de destekçisi çoktu. Siz de tarafınızı seçmeyi unutmayın!

İşte, detaylar...