Hayranları Mutlu Edecek Haber: Final Fantasy VII Rebirth PC İçin Geliyor!

Square Enix'in en gözde oyun serisi olan Final Fantasy, tam gaz devam ediyor. Son olarak Rebirth ile karşımıza çıkan seri, büyük başarılara imza atmıştı. Tabii, bu deneyimi sadece PlayStation 5 oyuncuları yaşayabiliyordu. Oyunun çıkışından aylar sonra da PC'ye geleceği doğrulandı.