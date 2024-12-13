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Hayranları Mutlu Edecek Haber: Final Fantasy VII Rebirth PC İçin Geliyor!

Hayranları Mutlu Edecek Haber: Final Fantasy VII Rebirth PC İçin Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 21:31

Square Enix'in en gözde oyun serisi olan Final Fantasy, tam gaz devam ediyor. Son olarak Rebirth ile karşımıza çıkan seri, büyük başarılara imza atmıştı. Tabii, bu deneyimi sadece PlayStation 5 oyuncuları yaşayabiliyordu. Oyunun çıkışından aylar sonra da PC'ye geleceği doğrulandı.

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Final Fantasy VII Rebirth PC için geliyor!

Oyuncular tarafından yüksek puanlar almıştı.

Oyuncular tarafından yüksek puanlar almıştı.

Final Fantasy VII Remake, çıkışıyla birlikte büyük başarılar elde etmişti. Devam oyunu olan Rebirth ise ilk oyunun da başarısını geçmeyi başardı.Tabii, bu başarıyı sadece PlayStation 5 oyuncuları deneyimleyebiliyordu.

Rebirth'ün PC için çıkmasına sayılı günler kaldı.

Rebirth'ün PC için çıkmasına sayılı günler kaldı.

PlayStation 5'e çıkan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Rebirth, PC için bir çıkış tarihi de verdi. PC için çıkacak oyun, 23 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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