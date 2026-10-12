Hayfene’ye Great Taste 2026’dan İki Ödül Birden
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Hayfene, İngiltere merkezli Guild of Fine Food’un düzenlediği Great Taste Awards 2026’dan iki ödülle döndü. 1845’e uzanan altı kuşaklık geçmişi olan marka, Hayfene İsot ve Element Serisi’nden Toprak Baharatı ile “Great Taste” ödülünü almaya hak kazandı.
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Hayfene İsot, Great Taste’ten 2 yıldız aldı.
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Great Taste Awards, gastronomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak görülüyor.
Element Serisi’nden Toprak Baharatı 1 yıldız aldı.
Hayfene, 1845’ten gelen altı kuşaklık mirasını yenilikçi reçetelerle buluşturuyor.
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