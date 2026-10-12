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Hayfene’ye Great Taste 2026’dan İki Ödül Birden

Hayfene’ye Great Taste 2026’dan İki Ödül Birden

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Onedio Content - Onedio Editörü
12.10.2026 - 15:01
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Hayfene, İngiltere merkezli Guild of Fine Food’un düzenlediği Great Taste Awards 2026’dan iki ödülle döndü. 1845’e uzanan altı kuşaklık geçmişi olan marka, Hayfene İsot ve Element Serisi’nden Toprak Baharatı ile “Great Taste” ödülünü almaya hak kazandı.

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Hayfene İsot, Great Taste’ten 2 yıldız aldı.

Hayfene İsot, Great Taste’ten 2 yıldız aldı.

Geleneksel yöntemlerle işlenen ve derin lezzet yapısıyla öne çıkan Hayfene İsot, jürinin büyük beğenisini toplayarak 2 yıldızla ödüllendirildi.

Great Taste Awards, gastronomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak görülüyor.

Great Taste Awards, gastronomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak görülüyor.

İngiltere merkezli Guild of Fine Food tarafından düzenlenen yarışmada uzman gurmeler, şefler ve yemek eleştirmenlerinden oluşan jüri, ürünleri lezzet, aroma, koku, doku ve kalite kriterlerine göre değerlendirdi. Kör tadım yönteminde ürünler marka ya da ambalaj bilgisi olmadan, yalnızca kalitesine odaklanılarak değerlendirildi.

Element Serisi’nden Toprak Baharatı 1 yıldız aldı.

Element Serisi’nden Toprak Baharatı 1 yıldız aldı.

Sebze ve salatalarda mükemmel lezzet sağlayan, markaya özel yenilikçi karışım Toprak Baharatı, 1 yıldız almaya hak kazandı.

Hayfene, 1845’ten gelen altı kuşaklık mirasını yenilikçi reçetelerle buluşturuyor.

Hayfene, 1845’ten gelen altı kuşaklık mirasını yenilikçi reçetelerle buluşturuyor.

Hayfene Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, “Gastronomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Great Taste Awards 2026’da almaya hak kazandığımız bu ödül bizler için büyük bir anlam taşıyor. Kaliteyi ve lezzeti ilke edinmiş bir marka olarak ürünlerimizin uluslararası arenada da beğeni toplamasını Hayfene’nin vizyonunun bir yansıması olarak görüyoruz” dedi. İsmini Malatya yöresinde çocukların bir araya gelerek yemek yaptığı bir oyundan alan marka, Yüzyıllık Markalar Derneği’nin de resmi üyesi.

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