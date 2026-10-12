Hayfene’ye Great Taste 2026’dan İki Ödül Birden

Hayfene Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, “Gastronomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Great Taste Awards 2026’da almaya hak kazandığımız bu ödül bizler için büyük bir anlam taşıyor. Kaliteyi ve lezzeti ilke edinmiş bir marka olarak ürünlerimizin uluslararası arenada da beğeni toplamasını Hayfene’nin vizyonunun bir yansıması olarak görüyoruz” dedi. İsmini Malatya yöresinde çocukların bir araya gelerek yemek yaptığı bir oyundan alan marka, Yüzyıllık Markalar Derneği’nin de resmi üyesi.