Hayatının Geri Kalanını Hangi Ülkede Geçirmelisin?

Senin için en uygun ülke Japonya! Çünkü sen gelişime, yeniliğe ve keşfetmeye açık birisin. Hayatında sürekli yeni şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek ve farklı deneyimler yaşamak istiyorsun. Tekdüze bir yaşam seni kısa sürede sıkabilir. Bu nedenle hem geleneksel kültürü hem de modern şehir yaşamını bir arada sunan Japonya tam sana göre olabilir. Tokyo gibi büyük bir şehirde yaşadığını düşün. Sabah işe giderken teknolojiyle iç içe bir şehir hayatının parçası oluyor, akşamları birbirinden farklı restoranları keşfediyor ve hafta sonları bambaşka bir dünyaya açılan sokaklarda dolaşıyorsun. Bir tarafta gökdelenler, alışveriş merkezleri ve neon ışıkları; diğer tarafta tapınaklar, geleneksel bahçeler ve sakin sokaklar bulunuyor. Senin karakterinde düzen ve hedef odaklılık önemli bir yer tutuyor. Bir şeyin üzerine çalışmayı, plan yapmayı ve ilerleme kaydettiğini görmeyi seviyorsun. Japonya'nın ulaşım sistemi, teknolojik altyapısı ve günlük yaşamındaki düzen anlayışı ilgini çekebilir. Ayrıca Japon mutfağı, anime, manga, tasarım ve geleneksel sanatlar gibi alanlara meraklıysan burada kendine ait pek çok keşif alanı bulabilirsin.