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Hayatını Kaybeden Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne'un Anısına İstanbul'da Lokma Döküldü

Hayatını Kaybeden Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne'un Anısına İstanbul'da Lokma Döküldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 19:49

Dünya rock müzik tarihinin en önemli isimlerinden Ozzy Osbourne’dan kötü haber geldi. 'Karanlık Prens' olarak bilinen Ozzy Osbourne hayatını kaybetti. Sevenleri büyük bir hüzün yaşarken İstanbul'da ise ilginç bir olay yaşandı. 

Bir kişi İstanbul Maltepe'de Ozzy Osbourne anısına lokma döktürdü.

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"Karanlık Prens" Ozzy Osbourne hayatını kaybetti.

"Karanlık Prens" Ozzy Osbourne hayatını kaybetti.

Efsanevi rock gruplarından Black Sabbath'ın 'Karanlık Prens' lakaplı vokalisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Ozzy Osbourne parkinson hastalığı sebebiyle uzun zamandır tedavi görüyordu. Osbourne'un sevenleri ve yakınları vefat haberiyle sarsıldı. 

Osbourne, 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ün kazandı ve yıllar boyunca popülerliğini kaybetmedi.

İstanbul'da bir kişi, Osbourne adına Maltepe'de lokma döktüreceğini açıklamıştı.

İstanbul'da bir kişi, Osbourne adına Maltepe'de lokma döktüreceğini açıklamıştı.
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Beklenen an geldi ve Osbourne'un adına lokma döküldü.

Beklenen an geldi ve Osbourne'un adına lokma döküldü.

Ülkemizde bugüne kadar farklı sebeplerden dolayı pek çok kez lokma döküldüğünü gördük! Kimisi Papa Francis'in ölümünün ardından kimisi de vize almasının sevinciyle lokma dağıtma kararı aldı.

Gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.

Gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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