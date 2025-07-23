Hayatını Kaybeden Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne'un Anısına İstanbul'da Lokma Döküldü
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"Karanlık Prens" Ozzy Osbourne hayatını kaybetti.
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İstanbul'da bir kişi, Osbourne adına Maltepe'de lokma döktüreceğini açıklamıştı.
Beklenen an geldi ve Osbourne'un adına lokma döküldü.
Gelin bir de sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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