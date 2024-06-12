Hayallerini Süsleyen Partner ile Ne Zaman Tanışacağını Söylüyoruz!

Sen şu an hayatına kimseyi almayarak kendini bir nevi koruyorsun aslında. Çünkü zamanında kalbin öyle bir kırılmış ki, parçalarını toplamak senin bayağı zamanını almış diyebiliriz. 😔 Bu yüzden pek kimseyle konuşmuyorsun ve konuşsan bile sohbet pek de uzamıyor diyebiliriz. Kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle davranmanı tavsiye ederiz. Ama ufukta aşk görünüyor, fakat bu biraz uzakta olabilir. Zaman su gibi akıp gidiyor, bir sene çok çabuk geçecek ve hayallerini süsleyen kişi ile tanışacaksın. Beklemede kal! ❤️