Hayallerini Süsleyen Partner ile Ne Zaman Tanışacağını Söylüyoruz!
Hayallerini Süsleyen Partner ile Ne Zaman Tanışacağını Söylüyoruz!
Eğer bu testi çözmeye niyetlendiysen birileriyle tanışmak istiyorsun demektir! Peki sen hayallerini süsleyen kişi ile ne zaman tanışacaksın?
Cevap için seni şöyle alalım. 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. En son ne zaman ilişkin oldu?
3. Peki ilişkin bittikten sonra kimseyle görüştüğün oldu mu?
4. Kendinle yalnız kaldığın anlar oluyor mu?
5. Hayatında beş sene içinde bunlardan hangisinin gerçekleşeceğine inanıyorsun?
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