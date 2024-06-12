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Hayallerini Süsleyen Partner ile Ne Zaman Tanışacağını Söylüyoruz!

etiket Hayallerini Süsleyen Partner ile Ne Zaman Tanışacağını Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 23:01

Eğer bu testi çözmeye niyetlendiysen birileriyle tanışmak istiyorsun demektir! Peki sen hayallerini süsleyen kişi ile ne zaman tanışacaksın?

Cevap için seni şöyle alalım. 👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. En son ne zaman ilişkin oldu?

3. Peki ilişkin bittikten sonra kimseyle görüştüğün oldu mu?

4. Kendinle yalnız kaldığın anlar oluyor mu?

5. Hayatında beş sene içinde bunlardan hangisinin gerçekleşeceğine inanıyorsun?

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6. Hayatına alacağın insanın ilk başta hangi özelliğe sahip olmasını istersin?

7. Aşk mektuplarının yerini sosyal medya mesajları almaya başladı. Tanımadığın insanlar sana hiç mesaj isteği yolluyor mu?

8. Son soruya geldik! Bir romantik ilişkide bunlardan hangisi seni mutluluktan havaya uçurur?

2 ay sonra!

Hayallerini süsleyen, seni yalnızlıktan çekip çıkaran, seni tutkuyla sevecek olan kişi ile 2 ay içinde tanışacaksınız! Uzun zamandır yalnız olmasan bile bu yalnızlık hissiyle yoğun bir şekilde savaştığını anladık. Bunun için üzüldük ama neyse ki ilerleyen zamanlarda kalbine göre biriyle tanışacaksın. Ama hemen telaş yapma çünkü su akar yolunu bulur, unutma. 🙃

Birkaç hafta sonra!

Kendine 'Hayatıma neden kimse girmiyor?' demek yerine 'Neden birini hayatıma alamıyorum?' sorusunu sorman daha iyi olacak. Çünkü sen son zamanlarda kimseyle tanışacak hevesi kendinde görmüyorsun. Ama sana güzel bir haberimiz var, birkaç hafta sonra telefonuna o mesaj gelecek ve onu görür görmez hayallerini süsleyen kişinin olduğunu bir çırpıda anlayacaksın. Gözünü dört aç! 👀

Yaklaşık bir sene sonra!

Sen şu an hayatına kimseyi almayarak kendini bir nevi koruyorsun aslında. Çünkü zamanında kalbin öyle bir kırılmış ki, parçalarını toplamak senin bayağı zamanını almış diyebiliriz. 😔 Bu yüzden pek kimseyle konuşmuyorsun ve konuşsan bile sohbet pek de uzamıyor diyebiliriz. Kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle davranmanı tavsiye ederiz. Ama ufukta aşk görünüyor, fakat bu biraz uzakta olabilir. Zaman su gibi akıp gidiyor, bir sene çok çabuk geçecek ve hayallerini süsleyen kişi ile tanışacaksın. Beklemede kal! ❤️

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