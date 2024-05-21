Hayalet Hastalık Olarak Biliniyor! Uzmanlar Uyarıyor 'Lyme' 300 Ayrı Hastalığı Taklit Ediyor!
Hayalet Hastalık Olarak Biliniyor! Uzmanlar Uyarıyor 'Lyme' 300 Ayrı Hastalığı Taklit Ediyor!
Bahar ve yaz aylarında artış gösteren, ülkemizde 'hayalet hastalık' olarak bilinen lyme enfeksiyonu için uzmanlar uyarıyor. 300 ayrı hastalığın belirtilerine benzer belirtiler gösteren lyme enfeksiyonunun teşhisi zorlaşıyor. İHA'ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan ise vatandaşları uyarıyor!
İşte, detaylar...
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Hayalet hastalık olarak geçiyor, 300 hastalığı taklit ediyor!
Bahar aylarında, açık alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla, dışarıdan gelen enfeksiyonların görülme sıklığı da artabilir: Lyme da onlardan biri!
Salgın boyunda bir sorun: Prof. Dr. Vedat Turhan, Lyme hastalığının tüm toplum sağlığını ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtiyor.
Lyme hastalığı, 300 farklı hastalığı taklit ediyor: Belirtileri arasında huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları dahi var!
Lyme hastalığının teşhisi, enfeksiyon uzmanları tarafından fiziki muayene sonrasında vücutta Borrelia burgdorferi bakterisi varlığını inceleyen ELISA veya IFA antikor testleriyle konulmaktadır.
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