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Hayalet Hastalık Olarak Biliniyor! Uzmanlar Uyarıyor 'Lyme' 300 Ayrı Hastalığı Taklit Ediyor!

Hayalet Hastalık Olarak Biliniyor! Uzmanlar Uyarıyor 'Lyme' 300 Ayrı Hastalığı Taklit Ediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 11:38

Bahar ve yaz aylarında artış gösteren, ülkemizde 'hayalet hastalık' olarak bilinen lyme enfeksiyonu için uzmanlar uyarıyor. 300 ayrı hastalığın belirtilerine benzer belirtiler gösteren lyme enfeksiyonunun teşhisi zorlaşıyor. İHA'ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan ise vatandaşları uyarıyor! 

İşte, detaylar...

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Hayalet hastalık olarak geçiyor, 300 hastalığı taklit ediyor!

Hayalet hastalık olarak geçiyor, 300 hastalığı taklit ediyor!

Lyme hastalığı, genellikle 'hayalet hastalık' olarak adlandırılır çünkü 300'den fazla hastalığın belirtilerini taklit ediyor ve bu nedenle tespit edilmesi zorlaşıyor. Bu durum, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. 

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan, bahar aylarının gelmesiyle sıklığı artan lyme enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bahar aylarında, açık alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla, dışarıdan gelen enfeksiyonların görülme sıklığı da artabilir: Lyme da onlardan biri!

Bahar aylarında, açık alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla, dışarıdan gelen enfeksiyonların görülme sıklığı da artabilir: Lyme da onlardan biri!

Bu dönemde, kenelerin neden olduğu Lyme hastalığı, hastaların yaşamlarını altüst edecek belirtilerle ortaya çıkıyor. 

İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Turhan, lyme hastalığının sadece kenelerden geçtiği düşünülse de, bazı sinekler, böcekler, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrep gibi haşereler, kedilerle gelen bit ve pire gibi vektörler (taşıyıcılar, aracılar) ile bulaşabildiği de unutulmamalı diyor. Bu nedenle, açık alanlarda zaman geçirirken dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Salgın boyunda bir sorun: Prof. Dr. Vedat Turhan, Lyme hastalığının tüm toplum sağlığını ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtiyor.

Salgın boyunda bir sorun: Prof. Dr. Vedat Turhan, Lyme hastalığının tüm toplum sağlığını ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtiyor.

Lyme hastalığı, tüm kuzey yarı küredeki ülkeleri ilgilendiren ve salgın boyutunda olan bir sorundur. Ülkemizde de sıklıkla görülmektedir.

Lyme hastalığı, 300 farklı hastalığı taklit ediyor: Belirtileri arasında huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları dahi var!

Lyme hastalığı, 300 farklı hastalığı taklit ediyor: Belirtileri arasında huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları dahi var!

Halsizlik, yorgunluk, parmaklarda ya da diz kalça gibi eklemlerde tutulma, bedenin değişik yerlerinde uyuşma ve karıncalanmalar, kadın hastalarda adet düzensizlikleri, bazen adım atacak kadar güç kuvvetin ya da dermanın olmaması, baş dönmeleri, sersemlik hali, ardı arkası kesilmeyen, yer değiştiren ve artıp azalan eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, kulaklarda çınlama ve uğultular, gözlerde cisimcik uçuşmaları, gözlerde kuruluk, göz kapağında ya da kollar, bacaklar ya da gövdede kas seğirmelerinin olması, huzursuz bağırsak sendromu, huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları bu belirtilerden bazılarıdır.

Lyme hastalığının teşhisi, enfeksiyon uzmanları tarafından fiziki muayene sonrasında vücutta Borrelia burgdorferi bakterisi varlığını inceleyen ELISA veya IFA antikor testleriyle konulmaktadır.

Lyme hastalığının teşhisi, enfeksiyon uzmanları tarafından fiziki muayene sonrasında vücutta Borrelia burgdorferi bakterisi varlığını inceleyen ELISA veya IFA antikor testleriyle konulmaktadır.

Kronik lyme hastalığının teşhisinde izlenmesi gerek yolu ele alan Prof. Dr. Turhan, “Tanı enfeksiyon uzmanları tarafından fiziki muayene sonrasında vücutta Borrelia burgdorferi bakterisi varlığını inceleyen ELISA veya IFA antikor testleriyle konulmaktadır. Antikor testlerinin pozitif çıkması halinde, Western blot testi ile doğrulama yapılır. Bazı vakalarda klasik antikor testlerinin sıklıkla yalancı negatif sonuç verebilir. Bu nedenle alternatif testler de uygulanabilir. Bu noktada karanlık saha mikroskopisini rutin tanıya dahil edilerek tanısal kaosa son verilebilir. Lyme, temelde bir enfeksiyon hastalığıdır ve bu sebeple temel tedavi antibiyotik tedavisidir. Günümüzde İVİG, plazmaferez, HBO, spesifik bir takım gıda takviyeleri ve tüm vücut hipertermisi gibi uygulamalar da vakalara göre tedaviye eklenebilmektedir.” dedi.

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