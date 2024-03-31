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Hatay’da Nefes Kesen Yarış: AK Parti mi CHP mi Kazacak?

Hatay’da Nefes Kesen Yarış: AK Parti mi CHP mi Kazacak?

Hatay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 02:10

Yerel seçimlerde en çekişmeli yarışın olduğu il Hatay oldu. Sandıkların yüzde 98,02’sinin açıldığı kentte, AK Parti ile CHP adayları arasında sadece 0,21 oy farkı bulunuyor.

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Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da yerel seçimin kimin kazanacağı büyük merak konusu.

Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da yerel seçimin kimin kazanacağı büyük merak konusu.

Saat 02.00 itibarıyla kentte sandıkların yüzde 98,02’si açıldı.

Saat 02.00 itibarıyla kentte sandıkların yüzde 98,02’si açıldı.

Anadolu Ajansı verilerine göre AK Parti’nin adayı Mehmet Öztürk, oyların yüzde 44,24’ünü aldı. CHP’nin adayı ise Lütfü Savaş’ın oy oranı ise yüzde 44,01.

Anadolu Ajansı verilerine göre AK Parti’nin adayı Mehmet Öztürk, oyların yüzde 44,24’ünü aldı. CHP’nin adayı ise Lütfü Savaş’ın oy oranı ise yüzde 44,01.

Birincinin sürekli değiştiği kentte CHP’nin adayı Lütfü Savaş da AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk de seçimi kendisinin kazandığını iddia ediyor.

Birincinin sürekli değiştiği kentte CHP’nin adayı Lütfü Savaş da AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk de seçimi kendisinin kazandığını iddia ediyor.

Lütfü Savaş'ın açıklaması 👇

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