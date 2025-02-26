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Hastanede Korku Dolu Anlar: Hastalar Tahliye Edildi

Hastanede Korku Dolu Anlar: Hastalar Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 21:18

Hastanede korku dolu anlar yaşandı. Aydın Devlet Hastanesi'nin çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Olayın ardından hastalar ve refakatçiler tahliye edildi.

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Hastanede korku dolu anlar yaşadı.

Hastanede korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan Aydın Devlet Hastanesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan Aydın Devlet Hastanesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin eksi 1 katında bulunan terzihanede yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Duman nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, kapılarda yoğunluk oluşunca itfaiye ekipleri hastanenin arka bölümünde bulunan yangın merdivenin kapısı kırıldı.

Duman nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, kapılarda yoğunluk oluşunca itfaiye ekipleri hastanenin arka bölümünde bulunan yangın merdivenin kapısı kırıldı.

Hastaların bazıları buradan tahliye edildi. Ekipler seferber oldu. Yangının ardından kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri hastanede kontrolü sağladı. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu da bizzat olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarındaki koordinasyonu sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Duman tahliyesi devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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nevertheless

Bu aralar ülkenin üzerinde bir felaket dolaşıyor ama hayırlısı mi denir ki bilemedim

Jonathan

2025 yılı yangın yılı içerisinde. Her yangın Kartalkaya Oteli Yangınını hatırlatıyor. Umarım hastanedeki yangın da kazasız belasız atlatılmıştır. Sahi noldu ... Devamını Gör