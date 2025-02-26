Hastanede Korku Dolu Anlar: Hastalar Tahliye Edildi
Hastanede Korku Dolu Anlar: Hastalar Tahliye Edildi
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Hastanede korku dolu anlar yaşadı.
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Yangın, Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan Aydın Devlet Hastanesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Duman nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, kapılarda yoğunluk oluşunca itfaiye ekipleri hastanenin arka bölümünde bulunan yangın merdivenin kapısı kırıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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