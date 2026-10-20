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Hasan Gülay Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Hayatı

Hasan Gülay Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 09:11
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Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay, 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Haberlere göre Hasan Gülay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Gülay için 19 Ekim 2026 Pazartesi günü TBMM'de bir tören düzenlendi. Peki Hasan Gülay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte eski milletvekili Hasan Gülay'ın hayatı ve siyasi kariyeri.

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Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de veda töreni düzenlendi.

Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de veda töreni düzenlendi.

Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından öz geçmişi okundu ve dualar edildi. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Törende YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

Hasan Gülay Kimdir, Nereli?

Hasan Gülay Kimdir, Nereli?

Hasan Gülay, 15 Şubat 1946'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir. İlkokulu Gölmarmara'da, ortaokulu Akhisar Ali Şefik Ortaokulu'nda, liseyi ise Akhisar Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu.

Hasan Gülay Kaç Yaşındaydı?

Hasan Gülay Kaç Yaşındaydı?

15 Şubat 1946 doğumlu olan Hasan Gülay, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan Gülay Nereye Defnedildi?

Hasan Gülay için TBMM'deki törenin ardından cenaze namazının Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınması, cenazenin ise Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

Hasan Gülay'ın Mühendislik Kariyeri

Hasan Gülay'ın Mühendislik Kariyeri

Hasan Gülay, mezuniyetinin ardından 1972-1976 yılları arasında Petrol Ofisi'nde mühendis olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ bünyesinde görev aldı. TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde Planlama Koordinatörü olarak çalışırken siyasete yöneldi.

Hasan Gülay'ın Siyasi Kariyeri

Hasan Gülay, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) listesinden Manisa milletvekili seçilerek TBMM'nin 20. dönemine girdi. 1999 genel seçimlerinde yeniden Manisa milletvekili seçilen Hasan Gülay, 21. dönemde de Meclis'te görev yaptı. Hasan Gülay, DSP'de Genel Sekreterlik görevini de üstlendi. Hürriyet'in o döneme ait haberine göre Hasan Gülay, 12 Temmuz 2002'de DSP'deki istifa dalgası sırasında partisinden istifa etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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