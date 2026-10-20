Hasan Gülay Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Hayatı
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Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay, 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Haberlere göre Hasan Gülay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Gülay için 19 Ekim 2026 Pazartesi günü TBMM'de bir tören düzenlendi. Peki Hasan Gülay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte eski milletvekili Hasan Gülay'ın hayatı ve siyasi kariyeri.
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Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de veda töreni düzenlendi.
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Hasan Gülay Kimdir, Nereli?
Hasan Gülay Kaç Yaşındaydı?
Hasan Gülay'ın Mühendislik Kariyeri
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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