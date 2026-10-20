Hasan Gülay Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Hayatı

Hasan Gülay, mezuniyetinin ardından 1972-1976 yılları arasında Petrol Ofisi'nde mühendis olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ bünyesinde görev aldı. TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde Planlama Koordinatörü olarak çalışırken siyasete yöneldi.

Hasan Gülay'ın Siyasi Kariyeri

Hasan Gülay, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) listesinden Manisa milletvekili seçilerek TBMM'nin 20. dönemine girdi. 1999 genel seçimlerinde yeniden Manisa milletvekili seçilen Hasan Gülay, 21. dönemde de Meclis'te görev yaptı. Hasan Gülay, DSP'de Genel Sekreterlik görevini de üstlendi. Hürriyet'in o döneme ait haberine göre Hasan Gülay, 12 Temmuz 2002'de DSP'deki istifa dalgası sırasında partisinden istifa etti.