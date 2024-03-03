Hangi Tatil Tam Senlik?
Hangi Tatil Tam Senlik?
Tatil planı yapmak, bazılarımız için heyecan verici bir süreç olabilir. Peki, senin için en uygun tatil türü hangisi? Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatil rotanı belirlerken hangi faktör daha önemli?
2. Bir tatil planlarken en çok hangi unsurları göz önünde bulundurursun?
3. Tatilde en çok hangi manzarayı görmeyi tercih edersin?
4. Tatile giderken yanında kitap götürür müsün?
5. Sence deniz olmadan tatil olur mu?
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6. Tek başına tatil hakkında ne düşünüyorsun?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Yılda kaç kez tatile gidiyorsun?
8. Son olarak, bu yaz klasiklerinden birini seç!
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