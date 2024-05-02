Hangi Sektörler Eleman Arıyor? En Çok İlan Veren ve Talep Edilen Sektörler Belli Oldu
Hangi Sektörler Eleman Arıyor? En Çok İlan Veren ve Talep Edilen Sektörler Belli Oldu
2024 yılı ilk 3 ayında verilen iş ilanları artarken, en çok ilan yayınlayan sektörler belli oldu. İş arayanlar en çok hangi ilanlara başvurdu?
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Kariyer.net 2024 ilk çeyrek verilerini paylaştı. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerde iş ilanlarının arttığı görüldü.
En çok ilan açılan sektör olan yapı sektöründe açık pozisyonlarda mimarlık, inşaat ve şantiye alanları öne çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de daha çok iş ilanı görüldü.
Turizmde en çok iş ilanı açılan pozisyonlar resepsiyon hizmetleri, misafir ilişkileri ve kat hizmetleri olurken, en fazla ilan yayınlayan şehirler İstanbul, Antalya ve Muğla oldu.
İş arayanlar da en çok telekomünikasyon sektörüne yönelirken, onu havacılık ve yapı sektörleri izledi. Yılın ilk çeyreğinde başvuru sayısı en yüksek olan sektörlerde finans/ekonomi başta gelirken, havacılık, medya ve perakende de ilk sıralarda yer aldı.
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