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Hangi Sektörler Eleman Arıyor? En Çok İlan Veren ve Talep Edilen Sektörler Belli Oldu

Hangi Sektörler Eleman Arıyor? En Çok İlan Veren ve Talep Edilen Sektörler Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 16:44

2024 yılı ilk 3 ayında verilen iş ilanları artarken, en çok ilan yayınlayan sektörler belli oldu. İş arayanlar en çok hangi ilanlara başvurdu?

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Kariyer.net 2024 ilk çeyrek verilerini paylaştı. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerde iş ilanlarının arttığı görüldü.

Kariyer.net 2024 ilk çeyrek verilerini paylaştı. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerde iş ilanlarının arttığı görüldü.

2023 yılı aynı dönemine göre en fazla eleman arayan ve ilan yayınlanan sektörler yapı, üretim ve bilişim olurken, yeni ilanlar da sağlık, turizm ve gıda sektörlerinde görüldü.

En çok ilan açılan sektör olan yapı sektöründe açık pozisyonlarda mimarlık, inşaat ve şantiye alanları öne çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de daha çok iş ilanı görüldü.

En çok ilan açılan sektör olan yapı sektöründe açık pozisyonlarda mimarlık, inşaat ve şantiye alanları öne çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de daha çok iş ilanı görüldü.

Geçen yılın aynı dönemine göre ilan sayısını en çok artıran sektör yüzde 52 oranında artışla turizm olurken, yüzde 16 artışla sağlık, yüzde 8 artışla finans ve ekonomi öne çıktı.

Turizmde en çok iş ilanı açılan pozisyonlar resepsiyon hizmetleri, misafir ilişkileri ve kat hizmetleri olurken, en fazla ilan yayınlayan şehirler İstanbul, Antalya ve Muğla oldu.

Turizmde en çok iş ilanı açılan pozisyonlar resepsiyon hizmetleri, misafir ilişkileri ve kat hizmetleri olurken, en fazla ilan yayınlayan şehirler İstanbul, Antalya ve Muğla oldu.

En çok ilan yayınlanan pozisyonlarda satış ilk sırada yer alırken, finans, hizmet, perakende, tıp/sağlık ve insan kaynakları onu izledi.

İş arayanlar da en çok telekomünikasyon sektörüne yönelirken, onu havacılık ve yapı sektörleri izledi. Yılın ilk çeyreğinde başvuru sayısı en yüksek olan sektörlerde finans/ekonomi başta gelirken, havacılık, medya ve perakende de ilk sıralarda yer aldı.

İş arayanlar da en çok telekomünikasyon sektörüne yönelirken, onu havacılık ve yapı sektörleri izledi. Yılın ilk çeyreğinde başvuru sayısı en yüksek olan sektörlerde finans/ekonomi başta gelirken, havacılık, medya ve perakende de ilk sıralarda yer aldı.
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