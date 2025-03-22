Hangi Büyük Lider Gibi Düşünüyorsun?
Hangi Büyük Lider Gibi Düşünüyorsun?
Tarihte bazı liderler, fikirleriyle dünyayı değiştirdi. Kimileri cesaretiyle, kimileri zekasıyla, kimileri de stratejik dehasıyla ön plana çıktı. Peki, senin düşünce yapın hangi tarihi liderle aynı? Acaba vizyoner bir devrimci misin, yoksa bir strateji ustası mı? Belki de diplomasi ve barıştan yana bir zihniyete sahipsin…
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1. Bir lider olarak seni en çok motive eden şey nedir?
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2. Büyük bir krizle karşı karşıya kaldın, ne yaparsın?
3. Bir yönetici olarak en büyük önceliğin ne olurdu?
4. Sence bir lider nasıl güçlü olur?
5. Tarihte en çok hangi olay seni etkiledi?
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6. Bir lider olarak geleceğe nasıl iz bırakmak istersin?
7. Bir problem karşısında ilk yaptığın şey nedir?
8. İnsanlara liderlik ederken nasıl bir yöntem izlersin?
9. Sence bir ülkenin en önemli gücü nedir?
10. Bir hükümet sisteminde en önemli şey nedir?
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