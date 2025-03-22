Sen tam anlamıyla güç ve strateji odaklı bir lidersin. Rakiplerini alt etmek, kontrolü ele almak ve büyük hedefler koymak senin doğanda var. Savaşta ve kriz anlarında ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Napolyon gibi sen de bir savaş ustası ve doğuştan bir lider olarak hareket ediyorsun. Risk almaktan çekinmiyorsun ve başarının cesaretle geldiğini biliyorsun. Liderlik senin için bir sorumluluk değil, doğal bir yetenek! Ancak bazen fazla hırslı olabilirsin ve her şeyi kontrol etmeye çalışabilirsin. Unutma ki, büyük liderler yalnız olmaz. Yanındaki insanları da sürece dahil etmelisin!