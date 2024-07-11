Haluk Levent’ten KDV İsyanı! Sosyal Medyadan Seslendi: “Tüm Siyasi Partilere Çağrımdır”
Haluk Levent’ten KDV İsyanı! Sosyal Medyadan Seslendi: “Tüm Siyasi Partilere Çağrımdır”
AHBAP kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmaris yanınında helikopter alırken ve 6 Şubat depremi sonrasında depremzede konutları yapımında ödenen stopajlara isyan ederek yetkililere seslendi: “En azından halk yararına ,kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen.”
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Özellikle 6 Şubat depremi ardından 10 ili birden etkileyen büyük yıkım sonrası harekete geçen ve taşın altına elini uzatan isimlerden biri de AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent olmuştu.
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Dernek üyeleri ve yardımseverlerin desteğiyle birlikte evlerini kaybeden depremzedeler için konutlar yapma sözü veren ve bu sözünü de gerçekleştiren Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım ellerini uzatmak için çaba gösterirken KDV oranlarının yüksekliğine takıldıklarını belirtti.
Haluk Levent başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
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Haluk yanlış yere sesleniyorsun. Direkt Amerika'ya seslen Amerika'ya. Oradan höt dediler mi anında düzelir sorunların. Aracıyla olmaz bu işler.
Amerika büyük patron o ne derse o
Adam haklı...