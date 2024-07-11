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Haluk Levent’ten KDV İsyanı! Sosyal Medyadan Seslendi: “Tüm Siyasi Partilere Çağrımdır”

Haluk Levent’ten KDV İsyanı! Sosyal Medyadan Seslendi: “Tüm Siyasi Partilere Çağrımdır”

Haluk Levent
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 01:22

AHBAP kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmaris yanınında helikopter alırken ve 6 Şubat depremi sonrasında depremzede konutları yapımında ödenen stopajlara isyan ederek yetkililere seslendi: “En azından halk yararına ,kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen.”

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Özellikle 6 Şubat depremi ardından 10 ili birden etkileyen büyük yıkım sonrası harekete geçen ve taşın altına elini uzatan isimlerden biri de AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent olmuştu.

Özellikle 6 Şubat depremi ardından 10 ili birden etkileyen büyük yıkım sonrası harekete geçen ve taşın altına elini uzatan isimlerden biri de AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent olmuştu.

Dernek üyeleri ve yardımseverlerin desteğiyle birlikte evlerini kaybeden depremzedeler için konutlar yapma sözü veren ve bu sözünü de gerçekleştiren Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım ellerini uzatmak için çaba gösterirken KDV oranlarının yüksekliğine takıldıklarını belirtti.

Dernek üyeleri ve yardımseverlerin desteğiyle birlikte evlerini kaybeden depremzedeler için konutlar yapma sözü veren ve bu sözünü de gerçekleştiren Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım ellerini uzatmak için çaba gösterirken KDV oranlarının yüksekliğine takıldıklarını belirtti.

Haluk Levent başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

'3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı. 

Ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik.

Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı.

O dönemde 1 milyon Euro’ya yakın para ödemiştik.

Ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı.

Mevzuat dendi.

Araştırdık doğru çıktı.

O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef.

Sineye çektik.

6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık.

Yapmaya da devam ediyoruz.

Hepimizin beklentisi olan yüzde 1 lik KDV yüzde 20 oldu.

Sağdan soldan bayağı para bulduk ödedik ödüyoruz 

Yine araştırdık.

Yine mevzuat.

Hep mevzuat.

Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır.

Bu durum için bir kanun değişikliği gerekiyor biliyorum.

En azından halk yararına ,kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında , stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin.

Lütfen'

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cilveli Ahmet Hoca

Haluk yanlış yere sesleniyorsun. Direkt Amerika'ya seslen Amerika'ya. Oradan höt dediler mi anında düzelir sorunların. Aracıyla olmaz bu işler.

Reynas YILDIZ

Adam haklı...