Halk Sağlığı ile Böyle Oynuyorlar: Gecekonduda At Kesimi Yapılmış
Halk Sağlığı ile Böyle Oynuyorlar: Gecekonduda At Kesimi Yapılmış
İstanbul’da bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, gecekonduda kesilmek üzere bekletilen 3 at buldu. Ekipler, halk sağlığı ile oynayanları yakalamak için çalışma başattı.
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Olay Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi. Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi.
Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.
Sultangazi Belediyesine ait zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı. Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.
Zabıta ekiplerinin operasyonundan görüntüler 👇
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Belki de kesmeden önce .ikeceklerdi, kesin bu haber de mülteci pislikleri çıkacak altından..
Peki bu dediklerinden birisi olsa hangimiz şaşırıp yok amk o kadar da değil deriz
hayır bilgim yok sormak zorundayım, at bulmak daha zor değil mi lan? sanki sokaklar at dolu da kıstırıp kesiyolar. satın alsan, e o da aynı para. hatta belki... Devamını Gör
Genelde zayıf ve bir işe yaramayan cinsler. At sahibine yük oluyordur ve bedavaya bile veriyordur
Her pisliğin canım ülkemde çıkıyor olması biraz tuhaf değil mi? Ahlaki değer yargılarından bu kadar dem vurulan ve aynı zamanda her pisliğin yaşandığı yerde ... Devamını Gör