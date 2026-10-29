Hâlâ Cezaevinde Olan Ünlüler: Oğuzhan Uğur, Cem Küçük, Tolga Akış ve Diğerleri İçin Son Durum

Oyuncu kimliğiyle de tanınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 30 Temmuz'da gözaltına alındı ve 3 Ağustos 2026'da Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla tutuklandı.

Erdal Beşikçioğlu neden cezaevinde?

Hakkında suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti. İçişleri Bakanlığı onu aynı gün görevden uzaklaştırdı. Konya'daki bir cezaevinde bulunan Beşikçioğlu için 28 Ekim itibarıyla tahliye kararı çıkmadı.

Erdal Beşikçioğlu'nun duruşması ne zaman?

İddianame ve duruşma tarihi de henüz belli değil.