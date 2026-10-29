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Hâlâ Cezaevinde Olan Ünlüler: Oğuzhan Uğur, Cem Küçük, Tolga Akış ve Diğerleri İçin Son Durum

Hâlâ Cezaevinde Olan Ünlüler: Oğuzhan Uğur, Cem Küçük, Tolga Akış ve Diğerleri İçin Son Durum

Haluk Levent
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 15:37 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 15:51
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Yaz aylarından bu yana gözaltı ve tutuklama haberleriyle gündeme gelen ünlü isimlerin durumu merak ediliyor. Oğuzhan Uğur, Haluk Levent, Cem Küçük, Tolga Akış, Erdal Beşikçioğlu, Tuğba Ekinci, Murat Ağırel, Merdan Yanardağ, Şaban Sevinç ve Seyhan Soylu hala cezaevinde. Kimin hakkında iddianame hazırlandığı, duruşma tarihinin belli olup olmadığı ve tahliyenin ne zaman gündeme gelebileceği dosyadan dosyaya değişiyor. İşte cezaevinde olan ünlüler.

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Oğuzhan Uğur: AHBAP soruşturmasında tutuklu, iddianame yok

Oğuzhan Uğur: AHBAP soruşturmasında tutuklu, iddianame yok

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz'da gözaltına alındı.

Oğuzhan Uğur neden cezaevinde?

21 Temmuz 2026'da AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklandı. Haberlere göre hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltiliyor. Uğur, ifadesinde şüphe duymadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'nde bulunan Uğur hakkında Eylül ortasındaki incelemede tutukluluğun devamına karar verildi, avukatların tahliye talebi kabul edilmedi. 

Oğuzhan Uğur'un duruşması ne zaman?

Bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla kamuoyuna yansıyan bir iddianame ya da duruşma tarihi yok.

Haluk Levent: Aynı soruşturma, aynı cezaevi

Haluk Levent: Aynı soruşturma, aynı cezaevi

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent de Temmuz ayında soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri oldu ve Çorlu Karatepe Cezaevi'ne gönderildi. Levent, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmada tutuklananların sayısı haberlerde farklı rakamlarla aktarılıyor. 

Haluk Levent neden cezaevinde?

Dosyada henüz kamuoyuna yansıyan bir iddianame ya da duruşma günü bulunmuyor. Savcılığın delilleri değerlendirmesinin ardından iddianame hazırlanması bekleniyor, ancak bunun için açıklanmış bir tarih yok.

Cem Küçük: 31 Temmuz'dan beri tutuklu

Cem Küçük: 31 Temmuz'dan beri tutuklu

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Cem Küçük 30 Temmuz'da gözaltına alındı, 31 Temmuz 2026'da tutuklandı. 

Cem Küçük neden cezaevinde?

Soruşturmanın çıkış noktası 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması. Haberlerde şantaj iddiasının da dosyada yer aldığı belirtiliyor, ancak tutuklamanın hangi suçtan verildiği konusunda kaynaklar birbirinden ayrılıyor. Soruşturma sonraki haftalarda genişledi, dosyaya aklama suçlaması da eklendi. Aynı dosyada Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da 4 Ağustos'ta şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cem Küçük sadece 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

Tolga Akış: Duruşma tarihi belli, ilk celse 12 Kasım

Tolga Akış: Duruşma tarihi belli, ilk celse 12 Kasım

Tolga Akış neden cezaevinde?

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 27 Ağustos'ta gözaltına alındı, 28 Ağustos 2026'da 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme' suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık 21 Ekim'de iddianame hazırladı ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame mahkemece kabul edildi, ilk duruşma 12 Kasım 2026'da görülecek. Akış savcılık ifadesinde, yazışmaların tamamen mizah amaçlı olduğunu söyledi.

Tolga Akış'ın duruşması ne zaman?

 Tutuklu sanıklar için ilk duruşma, tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin değerlendirildiği ilk gün oluyor.

Erdal Beşikçioğlu: Etimesgut Belediye Başkanı 86 gündür tutuklu

Erdal Beşikçioğlu: Etimesgut Belediye Başkanı 86 gündür tutuklu

Oyuncu kimliğiyle de tanınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 30 Temmuz'da gözaltına alındı ve 3 Ağustos 2026'da Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla tutuklandı. 

Erdal Beşikçioğlu neden cezaevinde?

Hakkında suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti. İçişleri Bakanlığı onu aynı gün görevden uzaklaştırdı. Konya'daki bir cezaevinde bulunan Beşikçioğlu için 28 Ekim itibarıyla tahliye kararı çıkmadı.

Erdal Beşikçioğlu'nun duruşması ne zaman?

İddianame ve duruşma tarihi de henüz belli değil.

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Tuğba Ekinci: Müstehcenlik soruşturmasında tutuklu

Tuğba Ekinci: Müstehcenlik soruşturmasında tutuklu

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında 5 Eylül 2026'da tutuklandı. 

Tuğba Ekinci neden cezaevinde?

Soruşturma, sosyal medyada ücretli özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen içerik paylaşıldığı iddiasına dayanıyor. Beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı belirtiliyor, ancak tutuklu sayısı kaynaklarda farklı aktarılıyor. Ekinci, ifadesinde paylaşımın kalıcı bir gönderi değil 'story' olduğunu belirterek bunun suç oluşturabileceğini düşünmediğini söyledi. 

Tuğba Ekinci'nin duruşması ne zaman?

Bir tahliye kararı, iddianame ya da duruşma tarihi bulunmuyor.

Murat Ağırel: Sarıgül soruşturmasında tutuklu

Murat Ağırel: Sarıgül soruşturmasında tutuklu

Gazeteci Murat Ağırel 16 Ekim'de gözaltına alındı ve 19 Ekim 2026'da tutuklandı. 

Murat Ağırel neden cezaevinde?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik soruşturmasında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 17 kişiden 15'i tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ağırel, 27 Ekim'de başka bir davada, YÖK aracı haberi nedeniyle yargılandığı 'iftira' suçlamasından beraat etti; bu karar tutukluluğunu sona erdirmedi. 

Murat Ağırel'in duruşması ne zaman?

Soruşturma için iddianame ve duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

Merdan Yanardağ: Duruşma 23 Aralık'ta

Merdan Yanardağ: Duruşma 23 Aralık'ta

TELE1'in eski genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, 24 Ekim 2025'te gözaltına alındı ve o günden bu yana tutuklu. 

Merdan Yanardağ neden cezaevinde?

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte 'siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanıyor; dört sanık için 15 ila 20 yıl hapis isteniyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üç duruşmasında da tahliye kararı çıkmadı. 

Merdan Yanardağ'ın duruşması ne zaman?

En son 29 Eylül 2026'da tutukluluk devam kararı verildi ve dava 23 Aralık 2026'ya ertelendi.

Şaban Sevinç: 9 Ekim'de tutuklandı

Şaban Sevinç: 9 Ekim'de tutuklandı

Gazeteci Şaban Sevinç, 9 Ekim 2026'da 'halı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandı. 

Şaban Sevinç neden tutuklandı?

Sevinç ile birlikte gazeteci Mustafa Balcı da tutuklandı. Haberlere göre gözaltı gerekçesi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le ilgili bir paylaşım ve Sevinç'in bu paylaşımı alıntılayarak yaptığı yorum. 

Şaban Sevinç'in duruşması ne zaman?

Dosyada henüz bir iddianame ya da duruşma tarihi bulunmuyor.

Seyhan Soylu (Sisi): Tutuklama gerekçesi açıklanmadı

Seyhan Soylu (Sisi): Tutuklama gerekçesi açıklanmadı

Sosyal medyada 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, 9 Eylül 2026'da haberlere yansıyan mahkeme kararıyla tutuklandı. 

Seyhan Soylu neden cezaevinde?

Soylu'nun adı, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyadaki ses kayıtlarında geçmişti; ancak tutuklamanın hangi soruşturma kapsamında ve hangi suçlamayla verildiği kamuoyuna net olarak açıklanmadı. Avukatları karara itiraz edeceklerini, tutuklamanın mahkûmiyet anlamına gelmediğini belirtti. 

Seyhan Soylu'nun duruşması ne zaman?

İddianame ve duruşma tarihi bilinmiyor.

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Tahliye olan isimler de var

Tahliye olan isimler de var

Bu dönemde cezaevinden çıkan isimler de oldu. Komedyen Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından 28 Eylül'deki ilk duruşmada İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Mahkeme, 'dini değerleri aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından hapis cezası verdi, 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasından beraat kararı çıktı.

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu 210 gün sonra 16 Ekim'de, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise bugün ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Gazeteci İsmail Arı da 22 Mart'ta tutuklanmış, 5 Haziran'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Hapisten ne zaman çıkarlar?

Hapisten ne zaman çıkarlar?

Bu sorunun kesin bir tarihi yok. Tutukluluk bir ceza değil, yargılama sürerken uygulanan bir tedbir. Sulh ceza hâkimliği tutukluluğu en geç 30 günde bir inceliyor; iddianame kabul edildikten sonra bu yetki yargılamayı yapan mahkemeye geçiyor. Kanunda tutukluluk süresine üst sınırlar da konmuş durumda. Uğur, Levent ve Küçük dosyalarında iddianame beklenirken, Akış için gözler 12 Kasım'daki, Yanardağ için ise 23 Aralık'taki duruşmada.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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