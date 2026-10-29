Hâlâ Cezaevinde Olan Ünlüler: Oğuzhan Uğur, Cem Küçük, Tolga Akış ve Diğerleri İçin Son Durum
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Yaz aylarından bu yana gözaltı ve tutuklama haberleriyle gündeme gelen ünlü isimlerin durumu merak ediliyor. Oğuzhan Uğur, Haluk Levent, Cem Küçük, Tolga Akış, Erdal Beşikçioğlu, Tuğba Ekinci, Murat Ağırel, Merdan Yanardağ, Şaban Sevinç ve Seyhan Soylu hala cezaevinde. Kimin hakkında iddianame hazırlandığı, duruşma tarihinin belli olup olmadığı ve tahliyenin ne zaman gündeme gelebileceği dosyadan dosyaya değişiyor. İşte cezaevinde olan ünlüler.
Oğuzhan Uğur: AHBAP soruşturmasında tutuklu, iddianame yok
Haluk Levent: Aynı soruşturma, aynı cezaevi
Cem Küçük: 31 Temmuz'dan beri tutuklu
Tolga Akış: Duruşma tarihi belli, ilk celse 12 Kasım
Erdal Beşikçioğlu: Etimesgut Belediye Başkanı 86 gündür tutuklu
Tuğba Ekinci: Müstehcenlik soruşturmasında tutuklu
Murat Ağırel: Sarıgül soruşturmasında tutuklu
Merdan Yanardağ: Duruşma 23 Aralık'ta
Şaban Sevinç: 9 Ekim'de tutuklandı
Seyhan Soylu (Sisi): Tutuklama gerekçesi açıklanmadı
Tahliye olan isimler de var
Hapisten ne zaman çıkarlar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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