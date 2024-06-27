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Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçeklerle Y Jenerasyonunu Daha Yakından Tanıyın

Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçeklerle Y Jenerasyonunu Daha Yakından Tanıyın

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 12:01

Tarihin en çok incelenen ve bir o kadar da yanlış anlaşılan Milenyum çocukları... Kütüphaneleri, seyahat etmeyi ve internette sörf yapmayı çok seviyorlar. Alışveriş merkezlerinde hamburger yeme tutkuları ve yaratıcı argo terimler bulma konusundaki yetenekleri ise tartışılmaz. 

İşte Y jenerasyonu hakkında bilmeniz gereken diğer şeyler 👇

Kaynak

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1. Onlar muhtemelen tarihin en çok incelenen jenerasyonu

1. Onlar muhtemelen tarihin en çok incelenen jenerasyonu

2012 yılında, ABD Ticaret Odası Vakfı başka hiçbir neslin onlar kadar yoğun bir şekilde incelenmediğini açıkladı.

2. Birçok finansal sıkıntıyla karşılaştılar

2. Birçok finansal sıkıntıyla karşılaştılar

Seyahat etmelerinin önündeki engelin ne olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Aynı yaştaki önceki nesillere göre daha az servete sahip olmalarıyla biliniyorlar.

3. Çoğu hala ailelerinden destek alarak yaşıyor

3. Çoğu hala ailelerinden destek alarak yaşıyor

Merrill Lynch ve Age Wave'in birkaç yıl önce yaptığı bir ankete göre, 18 ila 34 yaş arasındaki her 10 yetişkinden 7'si hala ebeveynlerinden bir şekilde yardım alıyor ve bu yardımlar faturaların ödenmesinden, düşük veya hiç kira ödemeden evde yaşamaya kadar çeşitlilik gösteriyor.

4. Akademik eğitime önem veriyorlar

4. Akademik eğitime önem veriyorlar

Bu jenerasyonun çocukları yükseköğretime de değer veriyor. Yaklaşık %40'ı lisans veya daha yüksek bir dereceye sahipken, aynı yaş grubundaki X jenerasyonunda bu oran neredeyse %30.

5. Geniş bir profesyonel beceri ve donanıma sahipler

İstihdam edilebilmek için yeteneklerini olabildiğince çeşitlendirmeleri gerektiğini fark ettiler. Fakat yine aynı sebeple birçoğu herhangi bir alanda uzmanlaşmadı.

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6. Podcast dinlemekten vazgeçemiyorlar

6. Podcast dinlemekten vazgeçemiyorlar

Araştırmalar birçoğunun boş zamanlarında Podcast dinlemekten keyif aldığını ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğini gösteriyor.

7. Yılda ortalama 5 kitap okuyan bir nesil!

7. Yılda ortalama 5 kitap okuyan bir nesil!

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre diğer X jenerasyonu yılda ortalama 4 kitap okurken bu dönemin çocukları 5 kitap okuyor.

8. İş yerlerinde "kurban" olarak görülüyorlar ve izin kullanmaktan çekiniyorlar

2016 yılında yapılan bir ankette, bu neslin neredeyse yarısının 'iş kurbanı' olarak görülmekten rahatsızlık duymadığını ve izin kullanmaktan suçluluk duydukları ortaya çıktı. LinkedIn tarafından yapılan bir çalışma ise yaklaşık %16'sının hiç izin istemediğini ortaya koydu. Üstelik bu iş düzeni onları oldukça gergin hale getiriyor.

9. Birbirinden farklı diyetleri denemekten çekinmiyorlar

9. Birbirinden farklı diyetleri denemekten çekinmiyorlar

Bu neslin neredeyse yarısı ketojenik vb. diyetleri deneyerek sağlıklı kalmaya çalışıyor.

10. Milenyum kuşağında major depresyon ve Tip 2 diyabet oldukça fazla

10. Milenyum kuşağında major depresyon ve Tip 2 diyabet oldukça fazla

Yapılan araştırmalarda Y kuşağının bir önceki jenerasyona nazaran daha sağlıksız oldukları ve majör depresyon ve Tip 2 diyabet gibi hastalıklarda yaygınlık olduğu anlaşıldı.

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11. Maaş bilgilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar

11. Maaş bilgilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar

Bu jenerasyonun değiştirdiği şeylerden biri de maaşın konuşulması.%63'ü maaşları konusunda aile üyeleriyle, %48'i arkadaşlarıyla ve %30'u iş arkadaşlarıyla aldıkları maaşı paylaşıyorlar.

12. İş değişikliği yapma konusunda oldukça cesurlar

12. İş değişikliği yapma konusunda oldukça cesurlar

Y kuşağı aynı zamanda sıklıkla iş değiştirmesiyle de bilinir. Genellikle daha yüksek bir maaş ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etmek için kariyer değişikliği yapmaktan çekinmezler.

13. Birçoğu evlilik için acele etmiyor

13. Birçoğu evlilik için acele etmiyor

1970'te, damatlar için ortalama yaş 23, gelinler için ise yaş 20.8'di. Günümüzde bu yaş sırasıyla 29.5 ve 27.4 olarak gözlemleniyor.

14. Evlenmeden önce en az 5 yıl flört ediyorlar

14. Evlenmeden önce en az 5 yıl flört ediyorlar

Yapılan araştırmalar; bu jenerasyonun genel olarak erken yaşta evlilik yapmadığını ve evlenmeden önce ortalama olarak 6.5 yıl birlikte olduklarını gösterdi.

15. Elektronik cihazlardan uzak durdukları hobiler ediniyorlar

İlk olarak müzik, spor gibi aktiviteleri tercih etseler de okuma, yemek pişirme, sanat, el işleri ve dans da onlar için oldukça popüler hobiler.

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16. Çoğu bilinçli olarak çocuklarına cinsiyetsiz oyuncaklar satın alıyor

16. Çoğu bilinçli olarak çocuklarına cinsiyetsiz oyuncaklar satın alıyor

2015 yılında yapılan bir çalışma, ebeveynlerin %50'sinin kızların LEGO parçalarının pembe olması gerekmeksizin harika şeyler inşa etmekten zevk alabileceğini düşündüğü için bilinçli olarak çocuklarına cinsiyetsiz oyuncaklar aldığını kanıtladı.

17. Çocuklarının benzersiz isimlere sahip olmasını istiyorlar

17. Çocuklarının benzersiz isimlere sahip olmasını istiyorlar

2015 yılında yapılan bir ankete göre, bu dönemin ebeveynlerinin %60'ı çocuklarına farklı bir isim vermeyi önemli buluyor.

18. Birçoğu çocuklarıyla başa çıkamıyor

Milenyum ebeveynleri anne/babalık ile ilgili çok okuduğu ve araştırdığı için (maruz kaldıkları ebeveyn modelinin etkileriyle) çocuk yetiştirirken oldukça güçlük geçiyor.

19. Neredeyse yarısının vücudunda dövme var

19. Neredeyse yarısının vücudunda dövme var

Y jenerasyonunun yaklaşık olarak %50'sinin en az bir dövmeye sahip olduğu ortaya çıktı.

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