Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçeklerle Y Jenerasyonunu Daha Yakından Tanıyın

Merrill Lynch ve Age Wave'in birkaç yıl önce yaptığı bir ankete göre, 18 ila 34 yaş arasındaki her 10 yetişkinden 7'si hala ebeveynlerinden bir şekilde yardım alıyor ve bu yardımlar faturaların ödenmesinden, düşük veya hiç kira ödemeden evde yaşamaya kadar çeşitlilik gösteriyor.