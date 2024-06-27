Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçeklerle Y Jenerasyonunu Daha Yakından Tanıyın
Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçeklerle Y Jenerasyonunu Daha Yakından Tanıyın
Tarihin en çok incelenen ve bir o kadar da yanlış anlaşılan Milenyum çocukları... Kütüphaneleri, seyahat etmeyi ve internette sörf yapmayı çok seviyorlar. Alışveriş merkezlerinde hamburger yeme tutkuları ve yaratıcı argo terimler bulma konusundaki yetenekleri ise tartışılmaz.
İşte Y jenerasyonu hakkında bilmeniz gereken diğer şeyler 👇
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1. Onlar muhtemelen tarihin en çok incelenen jenerasyonu
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2. Birçok finansal sıkıntıyla karşılaştılar
3. Çoğu hala ailelerinden destek alarak yaşıyor
4. Akademik eğitime önem veriyorlar
5. Geniş bir profesyonel beceri ve donanıma sahipler
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6. Podcast dinlemekten vazgeçemiyorlar
7. Yılda ortalama 5 kitap okuyan bir nesil!
8. İş yerlerinde "kurban" olarak görülüyorlar ve izin kullanmaktan çekiniyorlar
9. Birbirinden farklı diyetleri denemekten çekinmiyorlar
10. Milenyum kuşağında major depresyon ve Tip 2 diyabet oldukça fazla
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11. Maaş bilgilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar
12. İş değişikliği yapma konusunda oldukça cesurlar
13. Birçoğu evlilik için acele etmiyor
14. Evlenmeden önce en az 5 yıl flört ediyorlar
15. Elektronik cihazlardan uzak durdukları hobiler ediniyorlar
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16. Çoğu bilinçli olarak çocuklarına cinsiyetsiz oyuncaklar satın alıyor
17. Çocuklarının benzersiz isimlere sahip olmasını istiyorlar
18. Birçoğu çocuklarıyla başa çıkamıyor
19. Neredeyse yarısının vücudunda dövme var
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