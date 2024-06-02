Erteleme, Duygusal Çöküşler ve Odaklanma Sorunları! Uzmanlardan Başarılı Bir İş Hayatı İçin Tavsiyeler
Erteleme, Duygusal Çöküşler ve Odaklanma Sorunları! Uzmanlardan Başarılı Bir İş Hayatı İçin Tavsiyeler
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/adhd-j...
En belirgin özellikleri arasında dürtüsellik, hiperaktivite ve dikkatsizlik yer alan ADHD (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bu içeriğimizde uzmanlar tarafından, ADHD ile yaygın olarak ilişkilendirilen kişilik özellikleri ve iş yerlerindeki davranışlarını inceleyebilirsiniz.
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Her Şeyin Mükemmel Olmasını Beklemek
Her Şeyi Son Dakikaya Kadar Ertelemek
İş Yerlerine Ve Toplantılara Sürekli Geç Kalmak
İşler Stresli Hale Geldiğinde Sinir Krizi Geçirmek
Gönderilen E-Maillerin Çoğunda Hata Yapmak
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Yaratıcı Fikirler Üretseler De Uygulamaya Geçmekte Çok Zorlanmak
ADHD Olduğumuzdan Şüpheleniyorsak Ne Yapmamız Gerekir?
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