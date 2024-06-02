Erteleme, Duygusal Çöküşler ve Odaklanma Sorunları! Uzmanlardan Başarılı Bir İş Hayatı İçin Tavsiyeler

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde klinik yardımcı doçent olan Dr. Deepti Anbarasan: 'İş yerlerinde en çok görünen 'erteleme' örneği, yetişkin bir ADHD'linin kendini bir şekilde göstermesiyle oluyor.'

ADHD'li çalışanlar için, işlerini son tarihlere yetiştirememe durumu genellikle kaygıdan kaynaklanabiliyor.

'Bu kişilerin bazıları aşırı kaygıyla erteleme yoluna girerken diğerleri ise ertelemeyle mücadele etmek için 'aciliyeti' bir motivasyon aracı olarak kullanabilir.” diyor klinik psikolog Megan Anna Neff.