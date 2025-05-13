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Hakan Kurtaş Kimdir? Hakan Kurtaş Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Sevgilisi Kim?

Hakan Kurtaş Kimdir? Hakan Kurtaş Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Sevgilisi Kim?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 15:49

Televizyon ve tiyatro dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Kariyerine nasıl başladı, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? 

Son dönemde Birce Akalay ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hakan Kurtaş hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!

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Hakan Kurtaş Kimdir?

Hakan Kurtaş Kimdir?

Hakan Kurtaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu ve müzisyendir. 

Ekranlara ilk kez Ezel dizisiyle adım atan Kurtaş, asıl çıkışını Bir Çocuk Sevdim dizisindeki Sinan rolüyle yakaladı. Mucize Doktor, Baba ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerle tanınan Kurtaş, aynı zamanda “Bir Aralık” grubunun vokalisti olarak müzikle de ilgilenmektedir.

Hakan Kurtaş Kaç Yaşında?

Hakan Kurtaş Kaç Yaşında?

7 Eylül 1988 doğumlu olan Hakan Kurtaş, şu an itibariyle 36 yaşındadır. 1.82 boyunda ve 71 kilo olan oyuncu, Başak burcudur.

Hakan Kurtaş Aslen Nereli?

Hakan Kurtaş Aslen Nereli?

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988'de İzmir'de doğmuştur ve aslen İzmirli'dir. Babası çocuk doktoru, annesi ise iktisat eğitimi aldıktan sonra resim öğretmeni olmuştur. 

Üç erkek kardeşin en büyüğü olan Kurtaş, lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hakan Kurtaş'ın Kariyer Başlangıcı

Hakan Kurtaş'ın Kariyer Başlangıcı

Hakan Kurtaş oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı; ilk profesyonel deneyimini 2010 yılında DOT Tiyatro’da sahnelenen Punk Rock oyunuyla yaşadı. 

Televizyon dünyasına ise 2011’de Ezel dizisinin final bölümünde kısa bir rolle giriş yaptı; Ezel ve Eyşan'ın oğlu Can'ın büyümüş halini canlandırdı. 

Asıl tanınırlığını ise aynı yıl başlayan Bir Çocuk Sevdim dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle kazandı.

Hakan Kurtaş'ın Özel Hayatı

Hakan Kurtaş'ın Özel Hayatı

2010'lu yıllarda senarist Pınar Bulut ile bir ilişki yaşayan Hakan Kurtaş,  bu birlikteliği sosyal medya paylaşımlarıyla da doğrulamıştı. 

İlişki sonlandıktan sonra uzunca bir süre adı kimseciklerle anılmayan Hakan Kurtaş, 2024'ün başlarında oyuncu Birce Akalay ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman birlikte görüntülense de, özel hayatlarına dair detayları kamuoyuyla paylaşmamayı seçiyor.

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Hakan Kurtaş'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Hakan Kurtaş'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Nazik bir serseri tavrını seviyorum.”

  • “Hayvanları çok severim, kedi insanı, köpek insanı durumu benim için geçerli değil, hepsini seviyorum.”

  • “Aşk; kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek.”

  • “Plan yapmam, içgüdülerim ön planda.”

  • “Oyunculuk sadece, samimi ve gerçek yapıldığında, hayatı bize anlatabilmek için bir araç.”

  • “İlk kez ilkokul 3’te tiyatro sahnesine çıktım.”

  • Müzik yaparken eğlenmek için çalıyoruz.”

  • “Tiyatroda inandığınız hikayeye, inandığınız insanlar ve inandığınız durumlarla, ufacık bir alan bile yetebiliyor.”

  • “Hayatımda ilk set tecrübem ‘Vücut’ filmi.”

  • “Aşka inancım tam.”

Hakan Kurtaş'ın Yer Aldığı Diziler

Hakan Kurtaş'ın Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Ezel, Can Uçar, 2011

  • Bir Çocuk Sevdim, Sinan Harmangil, 2011–2012

  • A.Ş.K., Kerem Gürsoy, 2013

  • Analar ve Anneler, Murat, 2015

  • Filinta, II. Abdülhamid, 2015–2016

  • Seddülbahir 32 Saat, Nafiz, 2016

  • Dolunay, Deniz Kaya, 2017

  • 8. Gün, Rüstem Alaban, 2018

  • Çarpışma, Demir Alkan, 2018–2019

  • Kadın, Cem Bey, 2019–2020

  • Mucize Doktor, Doruk Özütürk, 2020–2021

  • Baba, İlhan Karaçam, 2022

🌐 İnternet Dizileri

Hakan Kurtaş'ın Yer Aldığı Filmler

Hakan Kurtaş'ın Yer Aldığı Filmler

  • Vücut, İzzet Gündoğdu, 2011

  • Saruhan, İbrahim, 2016

  • 91.1, Soner, 2016

  • Martıların Efendisi, Hakan, 2017

  • Bölük, Murat Akman, 2017

  • İyi Oyun, Arda, 2018

Hakan Kurtaş'ın Güncel Projeleri

Hakan Kurtaş'ın Güncel Projeleri

Hakan Kurtaş, 2025 yılında da oyunculuk ve müzik kariyerine aktif olarak devam etmektedir. Güncel projeleri arasında, Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisi öne çıkmaktadır.

Ayrıca, müzik kariyerinde de aktif olan Kurtaş, 25 Nisan 2025'te Disco Tarantula ile birlikte 'Bir Bir (Remix)' adlı single'ını yayımlamıştır. 

Tiyatro sahnesinde de yer almaya devam eden Kurtaş, 'Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım' adlı oyunla sahne performansını sürdürmektedir.

Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin İkinci Sezonu Ne Zaman? Hakan Kurtaş Hangi Karakteri Canlandırıyor?

Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin İkinci Sezonu Ne Zaman? Hakan Kurtaş Hangi Karakteri Canlandırıyor?

İlk sezonu geçtiğimiz sene 9 Mayıs'ta yayınlanan ve yayınlandığı gibi de büyük rağbet gören Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor. 

Dizinin ikinci sezonunun ve üçüncü sezonunun çekimlerinin tamamlandığı biliniyor. İkinci sezonun 15 Mayıs 2025'te, üçüncü sezonunun da aynı yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. 

Hakan Kurtaş, dizide Cem Murathan karakterine hayat veriyor. Son sezonda Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Taylan karakteriyle yeni bir aşka başlayacağının sinyallerinin verildiği dizinin ikinci sezonunda Cem Murathan ve Leyla Taylan'ın aşk yolculuğunu izleyeceğiz.

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Hakan Kurtaş'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Hakan Kurtaş'ın Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller

Efes Pilsen Özel ÖdülüPunk Rock oyunundaki performansıyla Gonca Vuslateri ile birlikte.

  • 2011 – Afife Jale Tiyatro Ödülleri

Yeni Kuşak Özel Ödülü, tiyatrodaki başarılı performansları nedeniyle.

Umut Vaat Eden Erkek OyuncuVücut filmindeki İzzet Gündoğdu rolüyle.

  • 2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri

Umut Vaat Eden OyuncuBir Çocuk Sevdim dizisindeki Sinan Harmangil karakteriyle.

  • 2020 – Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri

En İyi Erkek OyuncuYak Bunu oyunundaki performansıyla.

  • 2020 – Direklerarası Tiyatro Ödülleri

En İyi Erkek OyuncuYak Bunu oyunundaki performansıyla.

🏅 Adaylıklar

  • 2017 – 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Tiyatro)İstila oyunundaki performansıyla.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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