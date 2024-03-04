Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 4-10 Mart Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 4-10 Mart Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
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4-10 Mart haftası Koç ve Yükselen Koç ♉ para durumu
4-10 Mart haftası Boğa ve Yükselen Boğa ♉ para durumu
4-10 Mart haftası İkizler ve Yükselen İkizler ♊ para durumu
4-10 Mart haftası Yengeç ve Yükselen Yengeç ♋ para durumu
4-10 Mart haftası Aslan ve Yükselen Aslan♌ para durumu
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4-10 Mart haftası Başak ve Yükselen Başak ♍ para durumu
4-10 Mart haftası Terazi ve Yükselen Terazi ♎ para durumu
4-10 Mart haftası Akrep ve Yükselen Akrep ♏ para durumu
4-10 Mart haftası Yay ve Yükselen Yay♐ para durumu
4-10 Mart haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak♑ para durumu
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4-10 Mart haftası Kova ve Yükselen Kova ♒ para durumu
4-10 Mart haftası Balık ve Yükselen Balık ♓ para durumu
Tabii ki, bu yorumlar sadece genel bir bakış sunmaktadır. Finansal kararlar verirken, her zaman bireysel koşullarınızı ve risk toleransınızı dikkate almak önemlidir. Haftaya görüşmek üzere! 👋
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