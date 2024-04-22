Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 22-28 Nisan Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 22-28 Nisan Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
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22-28 Nisan haftası Koç ve Yükselen Koç (21 Mart - 19 Nisan) ♉ para durumu
22-28 Nisan haftası Boğa ve Yükselen Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) ♉ para durumu
22-28 Nisan haftası İkizler ve Yükselen İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) ♊ para durumu
22-28 Nisan haftası Yengeç ve Yükselen Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) ♋ para durumu
22-28 Nisan haftası Aslan ve Yükselen Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos) ♌ para durumu
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22-28 Nisan haftası Başak ve Yükselen Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) ♍ para durumu
22-28 Nisan haftası Terazi ve Yükselen Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) ♎ para durumu
22-28 Nisan haftası Akrep ve Yükselen Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) ♏ para durumu
22-28 Nisan haftası Yay ve Yükselen Yay (22 Kasım - 21 Aralık) ♐ para durumu
22-28 Nisan haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) ♑ para durumu
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22-28 Nisan haftası Kova ve Yükselen Kova (20 Ocak - 18 Şubat) ♒ para durumu
22-28 Nisan haftası Balık ve Yükselen Balık (19 Şubat - 20 Mart ♓ para durumu
Tabii ki, bu yorumlar sadece genel bir bakış sunmaktadır. Finansal kararlar verirken, her zaman bireysel koşullarınızı ve risk toleransınızı dikkate almak önemlidir. Haftaya görüşmek üzere! 👋
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