Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 13-19 Mayıs Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 13-19 Mayıs Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?
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13-19 Mayıs haftası Koç ve Yükselen Koç (21 Mart - 19 Nisan) ♉ para durumu
13-19 Mayıs haftası Boğa ve Yükselen Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) ♉ para durumu
13-19 Mayıs haftası İkizler ve Yükselen İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) ♊ para durumu
13-19 Mayıs haftası Yengeç ve Yükselen Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) ♋ para durumu
13-19 Mayıs haftası Aslan ve Yükselen Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos) ♌ para durumu
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13-19 Mayıs haftası Başak ve Yükselen Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) ♍ para durumu
13-19 Mayıs haftası Terazi ve Yükselen Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) ♎ para durumu
13-19 Mayıs haftası Akrep ve Yükselen Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) ♏ para durumu
13-19 Mayıs haftası Yay ve Yükselen Yay (22 Kasım - 21 Aralık) ♐ para durumu
13-19 Mayıs haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) ♑ para durumu
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