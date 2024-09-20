Hacamatın Geçmişine Doğru Bir Zaman Yolculuğu Yapıyoruz

Hacamat kelimesi, Arapça kökenli olup 'emmek' anlamına gelen 'hacm' fiilinden türemiştir. Bu tedavi yöntemine başvurma eylemi 'ihticam', bu işi meslek edinen kişiye ise 'haccam' denir. Farklı kültürlerde de yaygın olarak kullanılan bu yöntem, Somali ve Singa gibi dillerde 'Shinga' ya da 'Toobin' olarak bilinirken, Batı dünyasında ise 'wet cupping therapy' adıyla anılır.