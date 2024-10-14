Güreş Kökenli Dövüşçülerin Kulaklarının Neden Karnabahara Benzediğini Biliyor muydunuz?

Bugüne kadar karma dövüş sanatları ve güreş gibi alanlarda çeşitli müsabakalar izlediyseniz, bazı sporcuların kulaklarının farklı göründüğünü siz de fark etmiş olabilirsiniz. Peki ama bunun sebebi ne? Neden özellikle güreş kökenli dövüşçülerin kulakları bu hale geliyor?

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