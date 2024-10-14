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Güreş Kökenli Dövüşçülerin Kulaklarının Neden Karnabahara Benzediğini Biliyor muydunuz?

Güreş Kökenli Dövüşçülerin Kulaklarının Neden Karnabahara Benzediğini Biliyor muydunuz?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
14.10.2024 - 11:03

Bugüne kadar karma dövüş sanatları ve güreş gibi alanlarda çeşitli müsabakalar izlediyseniz, bazı sporcuların kulaklarının farklı göründüğünü siz de fark etmiş olabilirsiniz. Peki ama bunun sebebi ne? Neden özellikle güreş kökenli dövüşçülerin kulakları bu hale geliyor?

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Genellikle güreş kökenli dövüşçülerin kulaklarında görülen bu şişlik, tıp literatüründe ''Karnabahar Kulak (Cauliflower Ear)'' olarak tanımlanıyor. En ünlü örneği ise eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov.

Genellikle güreş kökenli dövüşçülerin kulaklarında görülen bu şişlik, tıp literatüründe ''Karnabahar Kulak (Cauliflower Ear)'' olarak tanımlanıyor. En ünlü örneği ise eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov.

Aynı zamanda ''güreşçi kulağı'' olarak da bilinen bu durum; güreş, sambo, BJJ ve rugby gibi temas sporlarında kulaklara sürekli darbe alınması sonucu oluşuyor.

Aynı zamanda ''güreşçi kulağı'' olarak da bilinen bu durum; güreş, sambo, BJJ ve rugby gibi temas sporlarında kulaklara sürekli darbe alınması sonucu oluşuyor.

Darbelerden ötürü kıkırdak perikondriumdan ayrıldığı için zamanla ölüyor ve üstteki deride lifli bir doku oluşuyor. Sonuç olarak, dış kulak kalıcı olarak şişiyor ve şekil olarak bir karnabaharı andırıyor. Adı da zaten buradan geliyor.

Darbelerden ötürü kıkırdak perikondriumdan ayrıldığı için zamanla ölüyor ve üstteki deride lifli bir doku oluşuyor. Sonuç olarak, dış kulak kalıcı olarak şişiyor ve şekil olarak bir karnabaharı andırıyor. Adı da zaten buradan geliyor.
bjjfanatics.com

Kısacası, kulak kıkırdağı ile deri arasında kan biriktiği için zamanla bu durumun kulakta şişliğe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Aslında en basit açıklaması bu.

Kısacası, kulak kıkırdağı ile deri arasında kan biriktiği için zamanla bu durumun kulakta şişliğe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Aslında en basit açıklaması bu.

Eğer darbe alındığında gerekli müdahaleler yapılmazsa biriken kan, kıkırdağın kan dolaşımını bozarak, yara dokusunun oluşmasına ve kulakta kalıcı bir deformasyona yol açıyor.

Eğer darbe alındığında gerekli müdahaleler yapılmazsa biriken kan, kıkırdağın kan dolaşımını bozarak, yara dokusunun oluşmasına ve kulakta kalıcı bir deformasyona yol açıyor.
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Bu kulak kendi kendine düzelmese de, çoğu vakada tedavi edilmediği sürece estetik sorunlar harici ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Hatta bazı sporcular kulağın bu şekilde görünmesini seviyor. Çünkü bu kulak, onlara verdikleri emeğin ne kadar fazla olduğunu hatırlatıyor.

Bu kulak kendi kendine düzelmese de, çoğu vakada tedavi edilmediği sürece estetik sorunlar harici ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Hatta bazı sporcular kulağın bu şekilde görünmesini seviyor. Çünkü bu kulak, onlara verdikleri emeğin ne kadar fazla olduğunu hatırlatıyor.

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