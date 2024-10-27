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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Sandık Sonuçlarını Tanımayacağını Açıkladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Sandık Sonuçlarını Tanımayacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 23:37

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün yapılan parlamento seçimlerine 'Rus operasyonu' ile müdahale edildiğini öne sürerek seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

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Yüzde 5 barajını aşan muhalif partilerden "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik," "Değişim İçin Koalisyon" ve "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin desteğini arkasına alan Salome Zurabişvili, dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 5 barajını aşan muhalif partilerden "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik," "Değişim İçin Koalisyon" ve "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin desteğini arkasına alan Salome Zurabişvili, dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini açıkladı.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini açıkladı.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" ileri sürerek, "Biz, Rus özel operasyonu olarak adlandırılabilecek bir durumun mağduru olduk. Halkımıza ve ülkemize hibrit savaşın yeni bir türü uygulandı." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" ileri sürerek, "Biz, Rus özel operasyonu olarak adlandırılabilecek bir durumun mağduru olduk. Halkımıza ve ülkemize hibrit savaşın yeni bir türü uygulandı." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın Avrupa ile bir geleceği olduğunu ve bu yoldan sapmayacaklarını belirten Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girmesinin ve Gürcistan'ın Rusya'ya bağımlılığının kabulüdür" dedi.

Gürcistan'ın Avrupa ile bir geleceği olduğunu ve bu yoldan sapmayacaklarını belirten Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girmesinin ve Gürcistan'ın Rusya'ya bağımlılığının kabulüdür" dedi.

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti. %53.93 oy alan iktidar partisine karşı muhalefet halkı sokağa davet etti.

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti. %53.93 oy alan iktidar partisine karşı muhalefet halkı sokağa davet etti.

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