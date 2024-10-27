Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye "Mülakat" Eleştirisi Geldi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye "Mülakat" Eleştirisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 22:34

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, EKOL TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Tayyar, AK Parti dönemindeki mülakat sistemini eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şamil Tayyar, öğretmen alımlarındaki mülakat adaletsizliğine değindi. Tayyar, "99 puan almış birini mülakatla elediğinizde benim oğlum ve kızım bile 'bu çocuğu niye elediler' diyor" dedi.

Şamil Tayyar, öğretmen alımlarındaki mülakat adaletsizliğine değindi. Tayyar, "99 puan almış birini mülakatla elediğinizde benim oğlum ve kızım bile 'bu çocuğu niye elediler' diyor" dedi.

"Gençler ben de kendime güçlü torpil bulmazsam 99 puan da alsam elenirim diyor" diyen Tayyar, AK Parti'nin 700 bin öğretmeni atadığını söyledi.

"Gençler ben de kendime güçlü torpil bulmazsam 99 puan da alsam elenirim diyor" diyen Tayyar, AK Parti'nin 700 bin öğretmeni atadığını söyledi.

Şamil Tayyar, "Bunca öğretmen alımına rağmen öğretmenlerin %80'i AK Parti'ye oy vermedi" dedi. Tayyar, "AK Partilileri alsanız bile o çocuk sistemdeki hataları görüp tepki koymaya başlıyor" açıklaması ypatı.

Şamil Tayyar, "Bunca öğretmen alımına rağmen öğretmenlerin %80'i AK Parti'ye oy vermedi" dedi. Tayyar, "AK Partilileri alsanız bile o çocuk sistemdeki hataları görüp tepki koymaya başlıyor" açıklaması ypatı.

Bu sistemin ayrımcılığı körüklediğini söyleyen Şamil Tayyar, "Mülakata ne gerek var, bir çırpıda kaldırın. Bunun için paraya, ÖTV KDV, kredi kartı limitinden vergi alma gibi şeylere de ihtiyaç yok" dedi.

Bu sistemin ayrımcılığı körüklediğini söyleyen Şamil Tayyar, "Mülakata ne gerek var, bir çırpıda kaldırın. Bunun için paraya, ÖTV KDV, kredi kartı limitinden vergi alma gibi şeylere de ihtiyaç yok" dedi.

İktidar içinde "otonom" yapılar olduğunu söyleyen Şamil Tayyar, "iktidar etrafında toplanan küçük grupların kendi derneklerinin, STK'larının, cemaatlerinin mensupların işe almak istiyorlar" dedi.

İktidar içinde "otonom" yapılar olduğunu söyleyen Şamil Tayyar, "iktidar etrafında toplanan küçük grupların kendi derneklerinin, STK'larının, cemaatlerinin mensupların işe almak istiyorlar" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şamil Tayyar'ın açıklamalarının tamamı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın