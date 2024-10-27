Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye "Mülakat" Eleştirisi Geldi
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye "Mülakat" Eleştirisi Geldi
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, EKOL TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Tayyar, AK Parti dönemindeki mülakat sistemini eleştirdi.
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Şamil Tayyar, öğretmen alımlarındaki mülakat adaletsizliğine değindi. Tayyar, "99 puan almış birini mülakatla elediğinizde benim oğlum ve kızım bile 'bu çocuğu niye elediler' diyor" dedi.
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"Gençler ben de kendime güçlü torpil bulmazsam 99 puan da alsam elenirim diyor" diyen Tayyar, AK Parti'nin 700 bin öğretmeni atadığını söyledi.
Şamil Tayyar, "Bunca öğretmen alımına rağmen öğretmenlerin %80'i AK Parti'ye oy vermedi" dedi. Tayyar, "AK Partilileri alsanız bile o çocuk sistemdeki hataları görüp tepki koymaya başlıyor" açıklaması ypatı.
Bu sistemin ayrımcılığı körüklediğini söyleyen Şamil Tayyar, "Mülakata ne gerek var, bir çırpıda kaldırın. Bunun için paraya, ÖTV KDV, kredi kartı limitinden vergi alma gibi şeylere de ihtiyaç yok" dedi.
İktidar içinde "otonom" yapılar olduğunu söyleyen Şamil Tayyar, "iktidar etrafında toplanan küçük grupların kendi derneklerinin, STK'larının, cemaatlerinin mensupların işe almak istiyorlar" dedi.
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Şamil Tayyar'ın açıklamalarının tamamı:
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