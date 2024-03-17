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Gün İçinde Beslenme Şekline Göre Sen Kaç Kilosun?

Gün İçinde Beslenme Şekline Göre Sen Kaç Kilosun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 18:01

Beslenme şeklimiz kilomuzu en çok etkileyen etmendir. Senin beslenme şeklin nasıl? Beslenme şeklini bize anlat kilonu tahmin etmeye çalışalım!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!

2. Kahvaltıyla başlayalım, hangisi senin genellikle yaptığın kahvaltı?

3. Kahvaltının yanında ne içersin?

4. Çaya kaç şeker atarsın?

4. Çaya kaç şeker atarsın?

5. Ekmek tercihin ne olur?

5. Ekmek tercihin ne olur?
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6. Ara öğünde ne yersin?

6. Ara öğünde ne yersin?

7. Türk kahvesi zamanı, kahveni nasıl içersin?

7. Türk kahvesi zamanı, kahveni nasıl içersin?

8. Öğle yemeği vakti geldi!

8. Öğle yemeği vakti geldi!

9. Gün içinde aşağıdaki içeceklerden hangisini daha çok içersin?

10. Akşam yemeği menüsü seç kendine!

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11. Saat 21.00’ı geçti ne yiyeceksin?

11. Saat 21.00’ı geçti ne yiyeceksin?

55!

Az çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bize anlattığın beslenme şekline göre sen aşağı yukarı 55 kilosun! Sağlıklı beslenmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kendini her zaman daha fazlasını yememek için tutuyor da olabilirsin. Bize göre en iyisini yapıyorsun çünkü o kilolar alındığında verilmesi gerçekten zor oluyor! Sağlıkla kal ❤️.

65!

Anlattığın beslenme şekline göre sen aşağı yukarı 65 kilosun! Yemek yerken ne çok fazla aşırıya kaçan bir yapın var ne de yemek istediğin yiyeceklerden kendini uzaklaştıran. Yemek istediğin ne varsa gönlünce yiyorsun aslında! En iyisini de sen yapıyorsun. Hayata bir kez geliyoruz sonuçta yemeyelim ne ne yapalım hahaha. Aman dikkat et yine de fazla kilolar alma. Sağlıkla kal ❤️!

75!

Beslenme şekline göre senin kilon ya 75 ya da 75’e çok yakın! Yemek yemeyi sevdiğini görebiliyoruz! ‘Aman yiyeyim de kiloları sonra hallederiz’ diyen biri gibisin. Hamurişi ve şekere biraz düşkünüz sanırım? Hahahah Afiyetle ye! Sağlıkla kal ❤️!

65!

Az çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bize anlattığın beslenme şekline göre sen aşağı yukarı 65 kilosun! Sağlıklı beslenmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kendini her zaman daha fazlasını yememek için tutuyor da olabilirsin. Bize göre en iyisini yapıyorsun çünkü o kilolar alındığında verilmesi gerçekten zor oluyor! Sağlıkla kal ❤️!

85!

Beslenme şekline göre senin kilon ya 85 ya da 85’e çok yakın! Yemek yemeyi sevdiğini görebiliyoruz! ‘Aman yiyeyim de kiloları sonra hallederiz’ diyen biri gibisin. Hamurişi ve şekere biraz düşkünüz sanırım? Hahahah Afiyetle ye! Sağlıkla kal ❤️!

100!

100!

Aman naptın! Beslenme şekline göre sen 100 kiloya yaklaşmışsın! Senin boyun da uzun olmalı.. Yemek yemeyen senin için bir hobi olabilir mi? Hatta en sevdiğin hobin yemek yemek olabilir mi? Afiyetle ye ama sağlıkla da kal ❤️!

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