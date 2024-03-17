Gün İçinde Beslenme Şekline Göre Sen Kaç Kilosun?

Anlattığın beslenme şekline göre sen aşağı yukarı 65 kilosun! Yemek yerken ne çok fazla aşırıya kaçan bir yapın var ne de yemek istediğin yiyeceklerden kendini uzaklaştıran. Yemek istediğin ne varsa gönlünce yiyorsun aslında! En iyisini de sen yapıyorsun. Hayata bir kez geliyoruz sonuçta yemeyelim ne ne yapalım hahaha. Aman dikkat et yine de fazla kilolar alma. Sağlıkla kal ❤️!