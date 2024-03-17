Gün İçinde Beslenme Şekline Göre Sen Kaç Kilosun?
Gün İçinde Beslenme Şekline Göre Sen Kaç Kilosun?
Beslenme şeklimiz kilomuzu en çok etkileyen etmendir. Senin beslenme şeklin nasıl? Beslenme şeklini bize anlat kilonu tahmin etmeye çalışalım!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!
2. Kahvaltıyla başlayalım, hangisi senin genellikle yaptığın kahvaltı?
3. Kahvaltının yanında ne içersin?
4. Çaya kaç şeker atarsın?
5. Ekmek tercihin ne olur?
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6. Ara öğünde ne yersin?
7. Türk kahvesi zamanı, kahveni nasıl içersin?
8. Öğle yemeği vakti geldi!
9. Gün içinde aşağıdaki içeceklerden hangisini daha çok içersin?
10. Akşam yemeği menüsü seç kendine!
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11. Saat 21.00’ı geçti ne yiyeceksin?
55!
65!
75!
65!
85!
100!
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