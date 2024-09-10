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"Grand Theft Auto 6 Ertelendi" İddiası Şimdilik Gerçeği Yansıtmıyor!

"Grand Theft Auto 6 Ertelendi" İddiası Şimdilik Gerçeği Yansıtmıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 07:40

Hatırlarsanız dün akşam saatlerinde GTA 6'nın ertelendiğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak güvenilir kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor.

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GTA 6 ertelendi iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı!

GTA 6 ertelendi iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı!

Dün ortaya atılan iddialara göre GTA 6'nın 2025 yılından 2026 yılına ertelendiği ve hatta PC oyuncuları için 2027 yılında çıkacağı söylenmişti. Daha doğrusu böyle bir iddia ortaya atılmıştı.

O haberin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Ama güvenilir bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor!

Ama güvenilir bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor!

Örneğin oyun camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden birisi olan Jason Schreier, bugün paylaştığı bir X gönderisinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Hatta 6 farklı Rockstar Games çalışanı ile konuştuğunu fakat böyle bir bilgi alamadığını da ekliyor.

Yine de kesin bir bilgi henüz yok.

Yine de kesin bir bilgi henüz yok.
twitter.com

Yani oyunun ertelendiğine veya bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair kesin bir bilgi yok. Elimizde sadece ortaya atılan iddialar ve güvenilirliği yüksek olan kaynaklar bulunuyor. Peki ya sizce GTA 6, 2026 yılına ertelenir mi?

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