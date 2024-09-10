"Grand Theft Auto 6 Ertelendi" İddiası Şimdilik Gerçeği Yansıtmıyor!
"Grand Theft Auto 6 Ertelendi" İddiası Şimdilik Gerçeği Yansıtmıyor!
Hatırlarsanız dün akşam saatlerinde GTA 6'nın ertelendiğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak güvenilir kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor.
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GTA 6 ertelendi iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı!
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Ama güvenilir bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor!
Yine de kesin bir bilgi henüz yok.
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