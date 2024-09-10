"Grand Theft Auto 6 Ertelendi" İddiası Şimdilik Gerçeği Yansıtmıyor!

Örneğin oyun camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden birisi olan Jason Schreier, bugün paylaştığı bir X gönderisinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Hatta 6 farklı Rockstar Games çalışanı ile konuştuğunu fakat böyle bir bilgi alamadığını da ekliyor.