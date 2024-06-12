Gözlerimiz Kapatınca Gördüğümüz Renkli Spiral ve Zikzak Benzeri Desenlerin Gizemi Çözüldü!
Gözlerimiz Kapatınca Gördüğümüz Renkli Spiral ve Zikzak Benzeri Desenlerin Gizemi Çözüldü!
Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/sw...
Bilim insanları, gözlerinizi kapattığınızda neden renkli ışıklı 'girdap' ve 'dalga' benzeri desenler gördüğümüzü açıkladı. Queensland Teknoloji Üniversitesi doçenti Katrina Schmid'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalar Unilad'ta yer aldı. Peki, gözümüzü kapattığımızda gördüğümüz, Disney'in Fantasia filmindeki bir sahne gibi renkli spiral ve zikzakların gizemi neydi?
İşte, detaylar...
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Bilim insanları, bazen gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ve karmaşık desenlerin nedenini açıkladılar.
Birçok kişi tarafından yaşanmış ve sosyal medyada genişçe tartışılmış bu deneyime dair bilimsel yoruma Unilad'ın haberinde yer verildi.
Peki, karanlıkta gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ışıkların sebebi nedir?
Gözlerimiz karanlıkta kapanmaz, bunun yerine ışığı taklit eden çok zayıf iç sinyaller üretir.
Meğer onca renk koca bir yanılsamadan ibaretmiş!
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