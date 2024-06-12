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Gözlerimiz Kapatınca Gördüğümüz Renkli Spiral ve Zikzak Benzeri Desenlerin Gizemi Çözüldü!

Gözlerimiz Kapatınca Gördüğümüz Renkli Spiral ve Zikzak Benzeri Desenlerin Gizemi Çözüldü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 22:55

Bilim insanları, gözlerinizi kapattığınızda neden renkli ışıklı 'girdap' ve 'dalga' benzeri desenler gördüğümüzü açıkladı. Queensland Teknoloji Üniversitesi doçenti Katrina Schmid'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalar Unilad'ta yer aldı. Peki, gözümüzü kapattığımızda gördüğümüz, Disney'in Fantasia filmindeki bir sahne gibi renkli spiral ve zikzakların gizemi neydi? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/sw...
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Bilim insanları, bazen gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ve karmaşık desenlerin nedenini açıkladılar.

Bilim insanları, bazen gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ve karmaşık desenlerin nedenini açıkladılar.

Bu durum, özellikle yatmaya hazırlandığımız sırada, gözlerimizi kapattığımız anlarda veya uyumaya çalıştığımız esnada karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Böyle anlarda gördüklerimizi, bir kaleydoskopa benzetmek de mümkün.

Birçok kişi tarafından yaşanmış ve sosyal medyada genişçe tartışılmış bu deneyime dair bilimsel yoruma Unilad'ın haberinde yer verildi.

Birçok kişi tarafından yaşanmış ve sosyal medyada genişçe tartışılmış bu deneyime dair bilimsel yoruma Unilad'ın haberinde yer verildi.

Unilad'ta yer alan habere göre, Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Doçent olan Katrina Schmid, bu durumun tamamen normal olduğunu belirtti. Gözlerimiz kapalıyken renkleri görmemizin birkaç farklı nedeni olabilir. Bunlardan biri, dışarıda ya da aydınlık bir odada gözlerimizi kapatmış olamamız. Göz kapaklarımızdan bir miktar ışık geçer ve bu nedenle koyu kırmızımsı bir renk görebiliriz.

Peki, karanlıkta gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ışıkların sebebi nedir?

Peki, karanlıkta gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz renkli ışıkların sebebi nedir?

Karanlıkta gözlerimizi kapattığımızda ise özellikle renkli desenler ve girdaplar görmenin en yaygın nedeni farklıdır. Bu durum, 'fosfen' adı verilen bir algı oluşumu ile ilgilidir. Fosfenler, gözlerimizin normal işleyişinin bir parçasıdır ve ışıktan kaynaklanmayan bir ışık hissidir.

Gözlerimiz karanlıkta kapanmaz, bunun yerine ışığı taklit eden çok zayıf iç sinyaller üretir.

Gözlerimiz karanlıkta kapanmaz, bunun yerine ışığı taklit eden çok zayıf iç sinyaller üretir.

Gözlerimiz tarafından üretilen sinyaller, gözün arkasındaki hücreler tarafından sürekli olarak üretilir. Görülen girdaplar ve dalgalar, bu hücrelerin aktivite değişiklikleriyle oluşur.

Bu sinyaller beyne iletilir ve beyin bu rastgele aktiviteyi yorumlar. Beyniniz, bu sinyallerin gerçek ışık tarafından üretilmediğini bilmez, bu yüzden orada olmayan renkli ışıklar ve desenler gördüğümüzü düşünürüz. Bu, bir tür yanılsamadır.

Meğer onca renk koca bir yanılsamadan ibaretmiş!

Meğer onca renk koca bir yanılsamadan ibaretmiş!

Genellikle, bu tür yanılsamalar endişe verici bir durum değildir. Ancak, eğer bu durum daha belirgin hale geliyorsa veya daha uzun süre devam ediyorsa, bir gözlükçüye danışmanız gerekebilir.

NOT: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi değildir. Süre gelen sorunlar için uzman bir hekime başvurmayı unutmayın!

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