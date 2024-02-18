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Görenler Duygulandı: Sakaryasporlu Del Valle'nin Maç Sonu Röportajında Tercümanlığını Kızı Yaptı

Görenler Duygulandı: Sakaryasporlu Del Valle'nin Maç Sonu Röportajında Tercümanlığını Kızı Yaptı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 19:14

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, evinde Çorum FK'yı konuk etti. Yeşil-siyahlı ekibin Venezuelalı futbolcusu Valle maça damga vurdu. 33 yaşındaki kanat, karşılaşma sonrasında röportaj verirken kızı, çevirmenliğini yaptı.

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Play-off mücadelesi için oldukça önemli olan karşılaşmada Sakaryaspor, Çorum FK'yı 3-1 ile geçti.

Play-off mücadelesi için oldukça önemli olan karşılaşmada Sakaryaspor, Çorum FK'yı 3-1 ile geçti.

Ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada Burak Süleyman, 77 ve 90+4. dakikalarda ise Del Valle kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 89'da Eren Aydın'dan geldi.

Yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcusu Del Valle, maç sonu röportajına kızı ile geldi.

Yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcusu Del Valle, maç sonu röportajına kızı ile geldi.

Tecrübeli ismin kızı, tercümanlık yaptı.

İşte o anlar 👇

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