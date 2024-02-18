Görenler Duygulandı: Sakaryasporlu Del Valle'nin Maç Sonu Röportajında Tercümanlığını Kızı Yaptı
Görenler Duygulandı: Sakaryasporlu Del Valle'nin Maç Sonu Röportajında Tercümanlığını Kızı Yaptı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, evinde Çorum FK'yı konuk etti. Yeşil-siyahlı ekibin Venezuelalı futbolcusu Valle maça damga vurdu. 33 yaşındaki kanat, karşılaşma sonrasında röportaj verirken kızı, çevirmenliğini yaptı.
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Play-off mücadelesi için oldukça önemli olan karşılaşmada Sakaryaspor, Çorum FK'yı 3-1 ile geçti.
Yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcusu Del Valle, maç sonu röportajına kızı ile geldi.
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