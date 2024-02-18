Dev Anlaşma Duyuruldu! Başakşehir FK Manchester City'nin de Yer Aldığı City Football Group'a Katıldı
Dev Anlaşma Duyuruldu! Başakşehir FK Manchester City'nin de Yer Aldığı City Football Group'a Katıldı
Başakşehir Futbol Kulübü, İngiltere'nin önde gelen futbol takımlarından Manchester City'nin de yer aldığı City Football Group (CFG) ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.
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Gerçekleştirilen anlaşmaya göre CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek.
City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, atılan imzaların ardından şunları söyledi 👇
Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ da imzalanan anlaşma sebebiyle gururlu olduğunu vurguladı.
CFG'nin bünyesinde 5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcu yer alıyor.
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