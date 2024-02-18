Dev Anlaşma Duyuruldu! Başakşehir FK Manchester City'nin de Yer Aldığı City Football Group'a Katıldı

Gümüşdağ, 'Türk futbolunda genç yaşına rağmen birçok ilki başaran Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem de Türk futbolu adına tarihi bir adım attı, bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.' dedi