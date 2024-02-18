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Dev Anlaşma Duyuruldu! Başakşehir FK Manchester City'nin de Yer Aldığı City Football Group'a Katıldı

Dev Anlaşma Duyuruldu! Başakşehir FK Manchester City'nin de Yer Aldığı City Football Group'a Katıldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 17:18

Başakşehir Futbol Kulübü, İngiltere'nin önde gelen futbol takımlarından Manchester City'nin de yer aldığı City Football Group (CFG) ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Gerçekleştirilen anlaşmaya göre CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek.

Gerçekleştirilen anlaşmaya göre CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek.

Ekip, futbolcu transfer stratejileri, futbol akademisi gelişimi ve veri analizine dayalı içgörülerin kullanımı gibi konularda en iyi uygulamaları sunacak. Aynı zamanda, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak turuncu-lacivertli kulübe rehberlik edecek.

City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, atılan imzaların ardından şunları söyledi 👇

City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, atılan imzaların ardından şunları söyledi 👇

'Bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan ötürü çok mutluyuz. City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de futbolun büyümesini desteklemek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ da imzalanan anlaşma sebebiyle gururlu olduğunu vurguladı.

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ da imzalanan anlaşma sebebiyle gururlu olduğunu vurguladı.

Gümüşdağ, 'Türk futbolunda genç yaşına rağmen birçok ilki başaran Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem de Türk futbolu adına tarihi bir adım attı, bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.' dedi

CFG'nin bünyesinde 5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcu yer alıyor.

CFG'nin bünyesinde 5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcu yer alıyor.

City Football Group bünyesindeki takımlar:

  • Man City

  • Girona

  • New York City

  • Melbourne City

  • Yokohama F. Marinos

  • Monteviedo City Torque

  • Sichuan Jiuniu

  • Mumbai City FC

  • Lommel SK

  • ESTAC

  • ▫️Palermo FC

  • ▫️Bahia

  • ▫️Club Bolivar

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