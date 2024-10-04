Golden State Warriors'ın 21 Yaşındaki Basketbolcusu Jonathan Kuminga, Yeni Tarzıyla Yattara'ya Benzetildi!
Golden State Warriors'ın 21 Yaşındaki Basketbolcusu Jonathan Kuminga, Yeni Tarzıyla Yattara'ya Benzetildi!
@herseynba nickli Instagram hesabı, Golden State Warriors'ın önümüzdeki sezon sahaya sürülmesi beklenen olası ilk 5'ini paylaştı. Paylaşımı görenler, görseldeki bir oyuncuyu Ibrahim Yattara'ya benzetti!
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Eğer Türk futbolunu biraz takip etmişseniz, Yattara'yı muhakkak tanırsınız. Kendisi Trabzonspor'un gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından bir tanesi.
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Eğer futbolla aranız yoksa bile, Yattara'yı Survivor'da izlemiş olabilirsiniz. 2016'da Ünlüler takımında yarışmış, harika atışlarıyla sezona damgasını vuran isimlerden olmuştu.
Paylaşımda Golden State Warriors'ın 21 yaşındaki oyuncusu Jonathan Kuminga'yı görenler, genç basketbolcuyu Yattara'ya benzetti 👇
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Peki sizce Kuminga, Yattara'ya benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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