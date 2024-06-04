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Gol Sesi Çıkmadı: A Milli Futbol Takımı Hazırlık Maçında İtalya ile 0-0 Berabere Kaldı

Gol Sesi Çıkmadı: A Milli Futbol Takımı Hazırlık Maçında İtalya ile 0-0 Berabere Kaldı

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 23:55

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024 öncesinde Milli Takım, İtalya'ya konuk oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024 öncesinde Milli Takım, İtalya'ya konuk oldu.

F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti.

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti.

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.
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