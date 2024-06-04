Gol Sesi Çıkmadı: A Milli Futbol Takımı Hazırlık Maçında İtalya ile 0-0 Berabere Kaldı
Gol Sesi Çıkmadı: A Milli Futbol Takımı Hazırlık Maçında İtalya ile 0-0 Berabere Kaldı
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024 öncesinde Milli Takım, İtalya'ya konuk oldu.
F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti.
Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.
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