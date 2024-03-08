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Giyer Giymez Size 'Oh be!' Dedirtecek Konforunuzu Sizden Daha Çok Düşünen İç Çamaşırları

etiket Giyer Giymez Size 'Oh be!' Dedirtecek Konforunuzu Sizden Daha Çok Düşünen İç Çamaşırları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 12:37

Konforunuz için en iyi iç çamaşırlarını sizin için seçtik. Rahatınızı en üst düzeyde tutacak, giyer giymez 'Oh be' dedirtecek bu özel seçimler, sizin rahatınızı sizden daha çok düşünen tasarımlarla karşınızda. Kendinizi şımartmanın tam zamanı, bu iç çamaşırları ile konforu ve rahatlığı bir arada yaşayın. 

Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Fancy&Dancy Kadın Kaşkorse Sütyen Külot Takımı

Fancy&Dancy Kadın Kaşkorse Sütyen Külot Takımı

Fancy&Dancy markasının kadınlar için özel olarak tasarladığı kaşkorse sütyen ve külot takımı, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Bu iç çamaşır takımı, esnek yapısı sayesinde vücuda mükemmel bir uyum sağlarken, kaşkorse kumaşı da cildi tahriş etmeden, gün boyu rahat bir kullanım imkanı sağlıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Lotus Sütyen, balenli yapısı ile göğüsleri destekliyor ve şekillendiriyor. Kaplamasız ve dolgusuz oluşu, doğal bir görünüm sağlıyor. Mesh detayları, bu sütyenin estetik çekiciliğini artırıyor. Ayrıca straplez tasarımı sayesinde çeşitli kıyafetlerle rahatça giyilmesini sağlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Öncelikle kalitesine diyecek söz bile bulamıyorum. O kadar rahat ki üzerinizde yokmuş gibi.

Hepsiburada

Los Ojos 3 Adet Seamless Tanga Külot

Los Ojos 3 Adet Seamless Tanga Külot

Poliamit tanga külot, dikişsiz bir tasarıma sahip. Dikişsiz külotların konforu, çoğumuzun deneyimlediği bir durumdur. Bu nedenle, bu ürünü hemen alışveriş sepetinize eklemekte fayda var.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Suwen Hand Up Straplez Sütyen, sizlere rahatlık ve güvenlik sunuyor!

Suwen Hand Up Straplez Sütyen, sizlere rahatlık ve güvenlik sunuyor!

Bu ürün, kaymaz silikon bantları sayesinde mükemmel bir kullanım deneyimi sağlıyor. Dahası, içerisinde bulunan el şeklindeki destekler, göğsü yukarı kaldırıyor ve yanlardan sıkıca sararak ön kısmı toparlıyor.  Bu ürün, hem konfor hem de estetik açıdan ideal bir seçim olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Süper bir ürün, özellikle büyük göğüslere sahip olanların yaşadığı askılı/straplez tişört yada elbise giyme sıkıntısına net çözüm. Sütyen'in içinde yanlarda bulunan özel aparatlar sayesinde asla kayma yapmıyor.

Hepsiburada

Suwen 3'lü Pamuklu Hipster Külot

Suwen 3'lü Pamuklu Hipster Külot

Suwen markasının rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan 3'lü Pamuklu Hipster Külot seti, iç çamaşırı koleksiyonunuzun yeni yıldızı olmaya aday! Bu set, pamuklu yapısıyla cildiniz nefes alırken, hipster kesimiyle de konforunuzu maksimuma çıkarıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Rose Merry Çok Şık Yüksek Bel Seksi Şortlu Takım

Rose Merry Çok Şık Yüksek Bel Seksi Şortlu Takım

Şık, seksi ve rahat bu üç kelime, Rose Merry'nin bu iç çamaşır takımını mükemmel bir şekilde tanımlıyor. Sadece günlük kullanım için değil, özel anlarınızda da tercih edebileceğiniz bu takım, iç giyimde kalite ve konfor arayan kadınların vazgeçilmezi olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sevgilime aldım çok beğendi teşekkürler.

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Penti #Hiççamaşırı Invisible Bej Balensiz Görünmez Sütyen

Penti #Hiççamaşırı Invisible Bej Balensiz Görünmez Sütyen

'New Bralette Lace Back', balensiz yapısı sayesinde tüm gün boyunca rahatlık ve konfor sunan, tam destekli, rahat aynı zamanda yumuşacık bir sütyen modelidir. Bu özelliklerinin yanı sıra, sırt kısmında yer alan dantel detaylarıyla da şıklığından ödün vermiyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok güzel yumuşacık iç pedleri çıkartılabiliyor avucunuzla sıkıp bıraksanız bile eski konforlu haline geri dönüyor o kadar yumuşacık ve rahat görünüyor.

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Nicoletta Mixcolor Kadın Külot 5'li Paket

Nicoletta Mixcolor Kadın Külot 5'li Paket

Nicoletta Mixcolor Kadın Külot 5'li Paket, sadece ekonomik bir seçenek değil, aynı zamanda giyer giymez size 'oh be!' dedirtecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fazlasıyla kaliteli bir ürün. Tereddütsüz alabilirsiniz. İki tane beşli paket aldım lastiği dikişleri malzemesi bu fiyata cidden çok kaliteli.

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Los Ojos x Melodi Bronz Seamless Destekli Askılı Spor Sütyeni

Los Ojos x Melodi Bronz Seamless Destekli Askılı Spor Sütyeni

Bu spor sütyeni, ayarlanabilir askıları sayesinde kullanıcısına mükemmel bir destek sağlıyor. Ürün, spor yaparken rahat hareket etme özgürlüğü sunuyor. Elastik fitilli kuşağı, sütyenin vücuda tam oturmasını sağlıyor ve hareket esnasında kaymayı önlüyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kendinize bu rahatlığı ve şıklığı hediye etmeye ne dersiniz?

Kendinize bu rahatlığı ve şıklığı hediye etmeye ne dersiniz?

Bu özel bralet, dantel detaylarıyla göz doldururken, pedli yapısıyla da konforu ön planda tutuyor. Triangle Bralet, adını üçgen formundaki tasarımından alıyor. Bu tasarım, göğüsleri doğal bir şekilde kavrayarak, hem rahatlık hem de estetik bir görünüm sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel, yumuşak ve konforlu. Ben tam bedenimi aldım ve sorun yaşamadım.

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Los Ojos x Melodi Siyah Pamuklu Fitilli Sütyen Henley Bra

Los Ojos x Melodi Siyah Pamuklu Fitilli Sütyen Henley Bra

Bu ürün, yumuşak ve nefes alabilen pamuklu kumaşı sayesinde gün boyu rahatlık sağlıyor. 'Henley Bra' modeli, her türlü kıyafetin altına giyebilir ve kendinizi özel hissedebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Los Ojos'un bu 3 adet Seamless boxer külot seti, hem uygun fiyatı hem de yüksek kalitesi ile dikkat çekiyor.

Los Ojos'un bu 3 adet Seamless boxer külot seti, hem uygun fiyatı hem de yüksek kalitesi ile dikkat çekiyor.

Dikişsiz tasarımı sayesinde, bu boxer külotlar vücudunuza tam oturuyor böylece üzerinize yapışan kıyafetlerinizin altına rahatlıkla giyebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yumuşacık çok memnun kaldım. İlk yorumlara bakarak bir beden büyük almıştım büyük oldu tam beden alınmalıymış.

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Penti #Hiççamaşırı Beyaz Cosy Balensiz Pamuklu Sütyen

Penti #Hiççamaşırı Beyaz Cosy Balensiz Pamuklu Sütyen

Pamuklu yapısıyla cildinizin nefes almasını sağlayarak terlemeyi önleyen bu sütyen, kaplamalı yapısıyla da vücut hatlarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Size doğru destek ve kapsamayı sunuyor. 

 Rahatlık ve konfor arayan her kadının tercihi olmalıdır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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