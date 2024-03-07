Her Cilt Tipine Uygun Mucize Serisi: Çift Katmanlı Serumdan Cilt Bakım Setine Kadar Her Şey Burada!
Her Cilt Tipine Uygun Mucize Serisi: Çift Katmanlı Serumdan Cilt Bakım Setine Kadar Her Şey Burada!
Çift katmanlı serumdan bakım setine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan bu listemiz, cildinizin ihtiyaç duyduğu tüm bakımı sağlayacak ve cildinizi daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturacak. Cildinizin gereksinim duyduğu bakımları sağlayabilecek bu 12 ürünle yenilenmenin tam zamanı!
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Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Chamos Double Layer Balance Serum- Çift Katmanlı Dengeleyici/Onarıcı Serum
2. Bibimcos Fiddy Method 3lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti
3. Chamos Repair Cica Centella Cream -Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem
4. Bibimcos Hydro-Peptide Soothing Balm - Yoğun Nemlendirici Balm
5. Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml - Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi
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6. Bibimcos Skin Flooding Set - Cildi Neme Doyurma Metod seti
7. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi
8. Chamos ACACI CICA Centella Calming Ampoule 50ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum
9. Chamos Centella Asiatica Extract 75 Gel Cream 100ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Jel Krem
10. Bibimcos Enzyme Powder Wash 80gr - Arındırıcı Toz Temizleyici
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11. Bibimcos Bakuchiol - Retinal Night Cream
12. Bibimcos Retino-Peptide Hydrogel Eye Patch - Göz Maskesi
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