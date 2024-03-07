Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Her Cilt Tipine Uygun Mucize Serisi: Çift Katmanlı Serumdan Cilt Bakım Setine Kadar Her Şey Burada!

etiket Her Cilt Tipine Uygun Mucize Serisi: Çift Katmanlı Serumdan Cilt Bakım Setine Kadar Her Şey Burada!

bella
bella - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 17:03

Çift katmanlı serumdan bakım setine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan bu listemiz, cildinizin ihtiyaç duyduğu tüm bakımı sağlayacak ve cildinizi daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturacak. Cildinizin gereksinim duyduğu bakımları sağlayabilecek bu 12 ürünle yenilenmenin tam zamanı!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Chamos Double Layer Balance Serum- Çift Katmanlı Dengeleyici/Onarıcı Serum

1. Chamos Double Layer Balance Serum- Çift Katmanlı Dengeleyici/Onarıcı Serum

Chamos Double Layer Balance Serum, hassas ciltlerin kurtuluşu olarak karşımıza çıkıyor. Cilt hassasiyetini önleme ve cildi sakinleştirme özellikleriyle, sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmayı hedefliyor. Bu çift katmanlı onarıcı serum, yıpranmış cilt görünümünü düzeltme konusunda da oldukça etkili. Leke görünümünü azaltma yeteneğiyle de dikkat çeken bu serum, cildinizi yeniden canlandırmak için harika bir seçenek.

Buraya tıklayın

2. Bibimcos Fiddy Method 3lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

2. Bibimcos Fiddy Method 3lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

Fiddy Metodu, gözeneklerinizde birikmiş kir, makyaj artıkları, sebum, bakteri, siyah nokta ve ölü deri gibi unsurları hızlı ve etkin bir şekilde temizlemek için tasarlanmış eşsiz bir rutindir. 

Bibimcos Fiddy Method 3lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti'yle bu rutini gerçekleştirecekseniz bu adımları uygulayabilirsiniz:

Bu üç adımlı süreç, ilk olarak BHA'nın yağda çözülme özelliğini kullanarak cildin üst tabakasını aşar ve gözeneklerin derinliklerine ulaşır. Burada, biriken yağı ve kiri çözer. İkinci aşamada, sebum emici kil maskesi, gözeneklerde çözünen yağı ve kiri emer ve toniğin parçaladığı sebumu yüzeye çıkarır. Son adımda, yağ temizleyici, cildinize masaj yaparak çözünen siyah noktaları ve kiri cilt yüzeyine çıkarır ve böylece gözeneklerinizi temizler.

Burada

3. Chamos Repair Cica Centella Cream -Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

3. Chamos Repair Cica Centella Cream -Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

Chamos Onarıcı Cica Centella Krem, cildinizi sakinleştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda cilt bariyerinizi güçlendiren bir ürün. İçeriğindeki %60 Centella Asiatica ile cildinizi nemlendirir ve tahrişlere karşı korur. Hassas ve problemli cilt tipleri için özellikle etkili olan bu krem, cildinizin doğal dengesini korumaya yardımcı olurken, aynı zamanda cildinizi rahatlatır ve yumuşak bir his bırakır.

Buradan ulaşın

4. Bibimcos Hydro-Peptide Soothing Balm - Yoğun Nemlendirici Balm

4. Bibimcos Hydro-Peptide Soothing Balm - Yoğun Nemlendirici Balm

Bu nemlendirici balm, cildinize yoğun bir nem katkısı sağlar ve nemi cildinizde hapseder, böylece cildinizin uzun süre nemli kalmasını sağlar. Yoğun bir yapıya sahip olmasına rağmen, cilt ısınızla birleşerek kolayca emilir ve cildinizi rahatsız etmez. Kuru ciltler için ideal olan bu ürün, aynı zamanda diğer tüm cilt tipleri için de uygundur. 

Buraya tıktık

5. Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml - Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

5. Bibimcos Pore Clearing Clay Mask 100 ml - Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask, fazla sebumu düzenleyerek ve gözenekleri temizleyerek cildinizi taze ve canlı bir görünüme kavuşturur. İçeriğindeki bol mineral içeren kil, glukonolakton ve Capryloyl Salisilik Asit ile cildinizi besler ve yeniler. Bu maskenin eşsiz bileşenleri, cildinizi besleyerek yeniden canlandıracak.

Buraya tıklayarak ulaşın

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bibimcos Skin Flooding Set - Cildi Neme Doyurma Metod seti

6. Bibimcos Skin Flooding Set - Cildi Neme Doyurma Metod seti

Skin Flooding Metodu, kışın ciltte oluşturduğu kuruluğu gidermek ve nemlendirici etkisi sağlamak amacıyla uygulanan bir cilt bakım rutinidir. Bu rutinde, nemlendirici adımlar en ince üründen en kalın ürüne doğru hiç ara vermeden uygulanır. Bibimcos, bu rutinde kullanılan tüm ürünlerin nemlendirici özelliklere sahip olmasını garanti eder. Bu yöntem, gündüz veya akşam rutinlerine ve tüm cilt tiplerine uygun.

Set içeriği:

  • Bibimcos Blackhead & Deep Pore Cleansing Oil, bitkisel yağlar içererek cildi derinlemesine temizlerken tahriş etmez. 

  • Bibimcos Deep Cleansing Foam, Hyaluronic Acid ve Centella Asiatica ile cildi temizlerken nemlendirir ve yatıştırır. 

  • Bibimcos Houttuynia Cordata Toner, cildi arındırmaya, yatıştırmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. 

  • Bibimcos Hyaluronic Booster Serum, 8 farklı türde Hyaluronic Acid ile cildinizi derinlemesine nemlendirir. 

  • Bibimcos All İn One Cream ise, Hyaluronik asit ve peptidlerle desteklenerek cildin derinlemesine nemlenmesine yardımcı olur.

Buradan inceleyin

👇İlginizi çekebilir;

7. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

7. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

Mjcare'nin 10'lu Karışık Yüz Maskesi, cildinizi derinlemesine nemlendiren ve besleyen bir bakım rutini oluşturmanız için ideal bir set olacak. 

  • Arı sütü özlü maske, cildinize canlılık ve parlaklık kazandırır. 

  • Vitamin maskesi cildinizi beyazlatır ve canlandırır. 

  • Salyangoz maskesi, cildinizi onarır ve yeniler.

  • Aloe Vera maskesi ise cildinizi nemlendirir ve dinlendirir. 

  • Arbutin özlü maske, cilt tonunuzu dengeleyerek sağlıklı bir görünüm kazandırır. 

  • İnci özlü maske, cildinizi canlandırır ve nemlendirir. 

  • Koenzim Q10 içeren maske, cildinizi sıkılaştırır ve kırışıklıklarla savaşır.

  • Hyalüronik asit özlü maske, cildinizi nemlendirir ve toparlar. 

  • Kolajen özlü maske, cildinizi sıkılaştırır ve elastikiyetini artırır. 

Buradan ulaşabilirsiniz

8. Chamos ACACI CICA Centella Calming Ampoule 50ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

8. Chamos ACACI CICA Centella Calming Ampoule 50ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

Cildinizi sakinleştirecek ve nemlendirecek bir serum arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İçeriğindeki %82 oranındaki Centella Asiatica özü ile cildinizin zararlı dış etkenlere karşı korunmasını sağlar ve hassaslaşan ciltlerin yatışmasına yardımcı olur. 

Buraya tıktık

9. Chamos Centella Asiatica Extract 75 Gel Cream 100ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Jel Krem

9. Chamos Centella Asiatica Extract 75 Gel Cream 100ml - Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Jel Krem

Chamos'un bu özel jel kremi, cildinizi dış etkenlere karşı korumak ve hassasiyeti azaltmak için Centella Asiatica özünün doğal gücünü kullanır. Üstelik, cildinize uzun süreli nemlendirme sağlar ve yapışkan bir his bırakmaz. Bu sayede, cildinizin tüm gün boyunca nemli ve taze kalmasını sağlar. Chamos Centella Asiatica Extract 75 Gel Cream, cildinizi koruma ve nemlendirme ihtiyaçlarınız için ideal bir çözüm olacak.

Burada

10. Bibimcos Enzyme Powder Wash 80gr - Arındırıcı Toz Temizleyici

10. Bibimcos Enzyme Powder Wash 80gr - Arındırıcı Toz Temizleyici

Bibimcos Enzyme Powder Wash, enzim peeling özellikli bir toz temizleyici. Günlük kullanım için ideal olan bu ürün, cildinizi makyaj, ölü hücre ve kir gibi istenmeyen unsurlardan nazikçe arındırmaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunan papain adlı doğal enzim, papaya meyvesinden elde edilmiştir. Hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun.

Buradan ulaşın

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bibimcos Bakuchiol - Retinal Night Cream

11. Bibimcos Bakuchiol - Retinal Night Cream

Bu krem, retinol ve bitkisel retinol Bakuchiol'in birleşimiyle kırışıklık ve ince çizgilerin görünümünü hafifletme konusunda etkili bir gece bakım kremi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, nemlendirme ve yaşlanma karşıtı özellikleri sayesinde kullanıcıların onayını almış. 

Buraya tıktık

12. Bibimcos Retino-Peptide Hydrogel Eye Patch - Göz Maskesi

12. Bibimcos Retino-Peptide Hydrogel Eye Patch - Göz Maskesi

Bu göz maskesi, bitkisel retinol Bakuchiol, niacinamide ve nemlendirici içeriklerle zenginleştirilmiş bir formüle sahip. A vitamini türevi olan bakuchiol ve niacinamide ile göz çevresini aydınlatmayı hedefliyor. Ayrıca, yüzdeki mimik çizgileri ve boyun çizgileri üzerinde de etkili bir kullanım sağlar.

Tüm cilt tipleri için uygun olduğunu belirtmeden geçmeyelim. 

Burada

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?