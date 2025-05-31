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Gezi'nin 12.Yıl Dönümü İçin Yapılan Anmada Gözaltılar Yaşanıyor

Gezi'nin 12.Yıl Dönümü İçin Yapılan Anmada Gözaltılar Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 22:19

Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yılı dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla yurttaşlar saat 19.00’da bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, “Karanlık gider Gezi kalır, mücadele kazanır” mesajı verildi. Açıklamanın ardından polis müdahalesiyle bazı gruplar abluka altına alındı. En az 85 kişi gözaltına alındı.

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Mis Sokak'ta toplandılar.

Mis Sokak'ta toplandılar.

Gezi Direnişi'nin 12. yılı anmasında, Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla kapatılınca yurttaşlar Mis Sokak'ta toplandı. Saat 17.00 itibarıyla cadde tamamen boşaltılırken, eylemciler 'Berkin Elvan 15’inde bir fidan', 'Ali İsmail ölümsüzdür' gibi sloganlar attı. Anmaya, Gezi'de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan da katıldı. Kalabalık, Gezi sürecinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ablukanın ardından gözaltı yapıldı.

Ablukanın ardından gözaltı yapıldı.

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde yapılan basın açıklamasının ardından bir grup eylemci polis ablukasına alındı. Basın mensupları bölgeden uzaklaştırılırken, gözaltı anları kameralara yansıdı. Ablukadan çığlık sesleri yükselince, dışarıda kalanlar 'İnsanlık onuru işkenceyi yenecek' sloganı attı. Bu sloganın ardından polis, kalabalığı dağıtarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre en az 85 kişi gözaltına alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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