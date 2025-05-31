Gezi'nin 12.Yıl Dönümü İçin Yapılan Anmada Gözaltılar Yaşanıyor
Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yılı dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla yurttaşlar saat 19.00’da bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, “Karanlık gider Gezi kalır, mücadele kazanır” mesajı verildi. Açıklamanın ardından polis müdahalesiyle bazı gruplar abluka altına alındı. En az 85 kişi gözaltına alındı.
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Mis Sokak'ta toplandılar.
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Ablukanın ardından gözaltı yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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