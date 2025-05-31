Gezi'nin 12.Yıl Dönümü İçin Yapılan Anmada Gözaltılar Yaşanıyor

Gezi Direnişi'nin 12. yılı anmasında, Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla kapatılınca yurttaşlar Mis Sokak'ta toplandı. Saat 17.00 itibarıyla cadde tamamen boşaltılırken, eylemciler 'Berkin Elvan 15’inde bir fidan', 'Ali İsmail ölümsüzdür' gibi sloganlar attı. Anmaya, Gezi'de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan da katıldı. Kalabalık, Gezi sürecinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.