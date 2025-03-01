Geri Sayım Başladı! Bir Devir Daha Sona Eriyor: Skype Kapanıyor
Geri Sayım Başladı! Bir Devir Daha Sona Eriyor: Skype Kapanıyor
Bir devir daha sona eriyor. Popüler iletişim uygulaması Skype için geri sayım başladı. Kullanıcılara kötü haber geldi. Teknoloji devi Microsoft, Skype’ın 5 Mayıs 2025’te kapatılacağını açıkladı.
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Şirket, Skype kullanıcılarını Teams uygulamasına yönlendiriyor.
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Skype'ı resmen kapanıyor. 5 Mayıs sonrası kullanılamayacak. Microsoft, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Skype hizmetini sonlandıracağını duyurdu.
Microsoft yetkilileri, bu hamlenin arkasındaki ana nedenin, Teams platformuna daha fazla odaklanarak hızlı ve etkin yenilikler gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
Kullanıcılar, 5 Mayıs 2025 tarihine kadar Skype üzerindeki verilerini ve kişilerini Teams'e taşıyabilecekler.
Microsoft Teams, iş birliği ve iletişim alanında güçlü özellikler sunan çok yönlü bir platformdur. Kullanıcılar, bire bir veya grup sohbetleriyle iletişim kurabilir, sesli ve görüntülü aramalar yaparak toplantılar düzenleyebilirler.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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