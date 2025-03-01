Geri Sayım Başladı! Bir Devir Daha Sona Eriyor: Skype Kapanıyor

Microsoft, kullanıcıların bu geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için kapsamlı bir rehber ve destek sunacağını da duyurdu.

Skype, 2003 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede internet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapmayı genelleştiren bir platform haline geldi. Microsoft, 2011 yılında Skype’ı bünyesine katmak için 8.5 milyar dolar ödedi. Bu, o dönem Microsoft’un en büyük satın alımıydı. Teknolojinin ve kullanıcı beklentilerinin değişmesiyle birlikte, Microsoft daha entegre ve çok yönlü bir iletişim aracı olan Teams’e yoğunlaşma kararı aldı.