Gerçekle 46 Yıl Sonra Yüzleştik: Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Sonunu Değiştirmek İstemiş!

Yeşilçam'ın efsanelerinin başında gelen Selvi Boylum Al Yazmalım'la ilgili tam 46 yıl sonra önemli bir gerçek ortaya çıktı. 'Sultan' Türkan Şoray filmin sonunu değiştirmek isteyerek bir krize yol açmış!

Kaynak: Hürriyet Pazar