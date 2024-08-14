Gerçekle 46 Yıl Sonra Yüzleştik: Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Sonunu Değiştirmek İstemiş!
Gerçekle 46 Yıl Sonra Yüzleştik: Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Sonunu Değiştirmek İstemiş!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Yeşilçam'ın efsanelerinin başında gelen Selvi Boylum Al Yazmalım'la ilgili tam 46 yıl sonra önemli bir gerçek ortaya çıktı. 'Sultan' Türkan Şoray filmin sonunu değiştirmek isteyerek bir krize yol açmış!
Kaynak: Hürriyet Pazar
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Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin arasındaki aşk üçgenini etkileyici bir biçimde ele almıştı.
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Her ne kadar Asya ve İlyas arasındaki tutku dolu aşkı izlesek de finalde Asya'yı sevginin emek olduğuna inandıran Cemşit'le giderken görüyoruz.
Bu zamana kadar pek çok kez tartışılan bu beklenmedik sonla ilgili bomba gibi bir gerçek ortaya çıktı.
Filmin senaristi Ali Özgentürk'ün Hürriyet Pazar'a verdiği röportaja göre, Türkan Şoray "Star stara kavuşur" diyerek Asya ve İlyas'ın kavuşması gerektiği konusunda diretmiş.
Yapımcının da buna onay vermesinin ardından senarist filmi bırakmış ve ancak kendi finali olursa döneceğini ifade etmiş.
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Senarist Ali Özgentürk'ün bu konudaki ısrarı ve inadının ardından yıllarca unutulmayan efsane bir film ortaya çıkmış.
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