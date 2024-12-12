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Gerçekçi Senaryolar Bunlar: IMDb'ye Göre 2024 Yılının En İyi İran Filmleri

Gerçekçi Senaryolar Bunlar: IMDb'ye Göre 2024 Yılının En İyi İran Filmleri

İran film 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.12.2024 - 10:01

Merhabalar. Sade ve minimalist bir anlatım yapısına sahip olan İran filmleri dünya sinemasında kendine büyük bir yer edinmiştir. Bu filmlerde toplumsal ve kültürel eleştiriler bolca mevcuttur. Özellikle kadın-erkek ilişkileri ve din konuları sorgulanır. Hikayelerin temelinde ise genelde çocuklar olur. Bu içerikte 2024 yılının en sevilen İran filmlerini sizler için derledik. Filmler IMDb puanları baz alınarak seçilmiştir. İyi seyirler dileriz.

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1. My Favourite Cake

1. My Favourite Cake

IMDb: 7.5

Yetmiş yaşındaki Mahin, yalnız bir halde yaşarken aşk hayatını canlandırmak ister. Tesadüfi bir karşılaşma unutulmaz bir akşama dönüşür.

Yönetmenler: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Oyuncular: Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mansoore Ilkhani

2. Intoxicated by Love

2. Intoxicated by Love

IMDb: 8.5

Mevlana'nın hikayesini konu alan film, Şems-i Tebrizi ile olan dostluğu, ona olan sevgisi ve Şems'in onun üzerindeki büyük etkisi, şiiri ve Tanrı'ya olan aşkını konu alıyor.

Yönetmen: Hasan Fathi

Oyuncular: Parsa Pirouzfar, Shahab Hosseini, Hande Erçel

3. Breakfast with Giraffes

3. Breakfast with Giraffes

IMDb: 6.5

Komedi türündeki film, çok yakın bir arkadaş grubunun içlerinden birinin düğününe gitmesini ve beklenmeyen olayların yaşanmasını konu alıyor.

Yönetmen: Sorush Sehhat

Oyuncular: Sara Amiri, Bijan Banafshekhah, Hadi Hejazifar

4. My Stolen Planet

4. My Stolen Planet

IMDb: 7.8

İranlı bir kadın olan Farah, özgür olmak için özel gezegenine göç etmeye zorlanır. Başkalarının anılarını satın alır ve kendi anılarını kaydeder. Böylece İran'ın alternatif bir tarihini yaratır.

Yönetmen: Farahnaz Sharifi

Oyuncu: Farahnaz Sharifi

5. In the Land of Brothers

5. In the Land of Brothers

IMDb: 7.6

Geniş bir Afgan ailesinin üç üyesi, önlerinde onlarca yıl sürecek bir mücadele olduğunu bilmeden mülteci olarak İran'da hayatlarına yeniden başlarlar.

Yönetmenler: Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi

Oyuncular: Hamideh Jafari, Bashir Nikzad, Mohammad Hosseini

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6. The Son and the Moon

6. The Son and the Moon

IMDb: 8.8

Belgesel türündeki film, Danimarkalı-İranlı bir film yapımcısının aşk ve ailesinin dramatik geçmişinin izini sürmesini ve 6 yıllık kanser sürecini konu alıyor.

Yönetmenler: Roja Pakari, Emilie Adelina Monies

7. Me, Maryam, the Children and 26 Others

7. Me, Maryam, the Children and 26 Others

IMDb: 8.1

Otuzlu yaşlarındaki Mahboube adlı bir kadın, evini altı günlüğüne bir film ekibine kiralamaya karar verdiğinde sakin ve yalnız yaşamı aniden altüst olur.

Yönetmen: Farshad Hashemi

Oyuncular: Navid Aghaie, Zahra Aghapour, Milad Alikhani

8. Grand Me (2024)

8. Grand Me (2024)

IMDb: 8

Ebeveynlerinin boşanmasının ardından Melina, büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte yaşar. Ancak annesiyle birlikte olmayı daha çok ister. 9. doğum gününde ise bir an önce velayet işini kendince çözmek zorundadır.

Yönetmen: Atiye Zare Arandi

9. 6 in the Morning

9. 6 in the Morning

IMDb: 7.5

Sara, Kanada'daki bir üniversitede felsefe alanında doktora yapmaya kabul edilir. Sabah 6'da uçakla yola çıkmak üzeredir. Ancak arkadaşları onu son bir parti için evlerine davet eder. Her şey yolunda giderken birden işler tatsız bir hal alır.

Yönetmen: Mehran Modiri

Oyuncular: Mona Farjad, Samira Hassanpour, Mohammad Heidari

10. All the Eyes

10. All the Eyes

IMDb: 8.4

Belgesel türündeki film, İran'ın yoksul bir bölgesinde yaşayan çocukların coğrafi koşullar yüzünden hayallerini gerçekleştirememesini konu alıyor.

Yönetmen: Mohammad Abedi

Oyuncular: Mohammad Abedi, Mohammad Amin Barani, Maryam Nosrati

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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