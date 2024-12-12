Gerçekçi Senaryolar Bunlar: IMDb'ye Göre 2024 Yılının En İyi İran Filmleri

Merhabalar. Sade ve minimalist bir anlatım yapısına sahip olan İran filmleri dünya sinemasında kendine büyük bir yer edinmiştir. Bu filmlerde toplumsal ve kültürel eleştiriler bolca mevcuttur. Özellikle kadın-erkek ilişkileri ve din konuları sorgulanır. Hikayelerin temelinde ise genelde çocuklar olur. Bu içerikte 2024 yılının en sevilen İran filmlerini sizler için derledik. Filmler IMDb puanları baz alınarak seçilmiştir. İyi seyirler dileriz.