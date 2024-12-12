Gerçekçi Senaryolar Bunlar: IMDb'ye Göre 2024 Yılının En İyi İran Filmleri
Gerçekçi Senaryolar Bunlar: IMDb'ye Göre 2024 Yılının En İyi İran Filmleri
Merhabalar. Sade ve minimalist bir anlatım yapısına sahip olan İran filmleri dünya sinemasında kendine büyük bir yer edinmiştir. Bu filmlerde toplumsal ve kültürel eleştiriler bolca mevcuttur. Özellikle kadın-erkek ilişkileri ve din konuları sorgulanır. Hikayelerin temelinde ise genelde çocuklar olur. Bu içerikte 2024 yılının en sevilen İran filmlerini sizler için derledik. Filmler IMDb puanları baz alınarak seçilmiştir. İyi seyirler dileriz.
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1. My Favourite Cake
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2. Intoxicated by Love
3. Breakfast with Giraffes
4. My Stolen Planet
5. In the Land of Brothers
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6. The Son and the Moon
7. Me, Maryam, the Children and 26 Others
8. Grand Me (2024)
9. 6 in the Morning
10. All the Eyes
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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