Genel Başkanlığa Yeniden Aday Olmamıştı! Ortadan Kayboldu: Meral Akşener Nerede?
Genel Başkanlığa Yeniden Aday Olmamıştı! Ortadan Kayboldu: Meral Akşener Nerede?
Genel Başkanlığa aday olmaması sonrası kendi kabuğuna çekilen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın dostlarının dahi ulaşamadığı öğrenildi.
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Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı sonrası sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti'de Meral Akşener kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmamıştı.
Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Meral Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı iddia edildi.
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