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Genel Başkanlığa Yeniden Aday Olmamıştı! Ortadan Kayboldu: Meral Akşener Nerede?

Genel Başkanlığa Yeniden Aday Olmamıştı! Ortadan Kayboldu: Meral Akşener Nerede?

Meral Akşener
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 08:41

Genel Başkanlığa aday olmaması sonrası kendi kabuğuna çekilen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın dostlarının dahi ulaşamadığı öğrenildi. 

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Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı sonrası sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti'de Meral Akşener kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmamıştı.

Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı sonrası sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti'de Meral Akşener kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmamıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Akşener’in Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği kaydediliyor.

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Meral Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı iddia edildi.

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Meral Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı iddia edildi.
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